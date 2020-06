¿Es compatible el aire acondicionado con el coronavirus?

El gerente de Cotelec Climatización, Jaime García, no considera que haya que preocuparse por el aire acondicionado y el coronavirus aunque ha admitido que dentro de la ciencia hay una opinión dividida en ambos lados, entre los que consideran su uso peligroso y los que no.

Así, ha mencionado al doctor Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), quién dice que la COVID-19 se transmite por gotas al hablar, toser o estornudar y “es el mismo riesgo cuando estamos en un recinto cerrado con o sin el aire acondicionado encendido”. Por eso, habría que hacer uso de la mascarilla como medida de prevención en esos espacios.

Según Jaime García, el mantenimiento del aire acondicionado es fundamental para la salud de las personas y para la vida de la máquina.

“Una máquina que esté sucia todo lo que recoja ese filtro, lo vamos a volver a respirar nosotros”, ha aseverado el gerente de Cotelec.

Así, ha insistido que a la hora de decantarse por una máquina “da igual el aire acondicionado, lo importante es la limpieza, si lo hacemos con el mantenimiento de nuestros coches por qué no lo hacemos también en nuestros negocios o nuestras casas si es el aire que estamos respirando”.

También ha explicado que la frecuencia de la limpieza de las máquinas va a depender de la potencia del aparato. En Cotelec han incorporado un bactericida nuevo, recomendado por su empresa de químicos, que tiene una base de alcohol más potente, que se utiliza una vez que se termina la limpieza del aparato, se le da a los filtros y por último a toda la máquina exterior.

ELECCIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO

El gerente de Cotelec ha aclarado que no todas las máquinas soportan el filtro HEPA (el utilizado en los aviones que elimina el 99,9% de las partículas como bacterias, hongos y virus) dado que es muy tupido, con un eficiencia muy alta y no todas consiguen superar la resistencia que presenta ese filtro. García ha sugerido la instalación de filtros electroestáticos o poner radiación ultravioleta en la oficina.

Según la ley, en un lugar de máquinas con circuitos de aire, como en una oficina, el aire es una mezcla de aire interior y aire exterior, una parte procede de la recirculación y otra parte, es un aporte nuevo de aire exterior que viene filtrado.

TEMPERATURA IDÓNEA

En zonas públicas, se aconseja situar la temperatura del aire acondicionado entre 24 y 26 º C en verano, y en invierno de 20,5 - 24 º C en invierno. Para los hogares no existe normativa pero Jaime García ha afirmado que “si supieran lo que consume una máquina simplemente por bajar un grado la temperatura adecuada, se lo pensarían”.