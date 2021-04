Canarias suspende las citas para vacunar hoy a los menores de 60 años

La decisión de las autoridades sanitarias de suspender la inoculación de la vacuna Oxford-Astrazeneca para los menores de 60 años ha provocado el lógico aumento de la preocupación entre los canarios. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha explicado que en estos días se están reprogramando miles de citas, sobre todo, hacia los menores de 60 años debido a esa decisión por parte de las autoridades europeas.

Así ha recomendado en los micrófonos de COPE que aquellas personas menores de 60 años que tuvieran cita hoy “es mejor que no acudan porque no se les va a vacunar”. Es por ello que ha recordado que ante esta decisión –que se tomó a última hora de la noche- no va a tener consecuencias para aquellos que estaban citados en estos días, y decidan no acudir. En cuanto a los menores de 60 años que ya se les había puesto una dosis, la decisión explica Domínguez “aún no está tomada acerca de lo que se hará”, aunque no ha descartado que la Agencia Europea del Medicamento cambie de criterio después de contar con más datos.

El Archipiélago batía ayer de nuevo un récord en cuanto a vacunación, se conseguían poner más de 14.000 personas en solo 24 horas, y recordaba que esta era y sigue siendo la prioridad del Servicio Canario de la Salud.

PRESIÓN ASISTENCIAL EN ALZA

Por otro lado, ha hecho referencia a los números de casos detectados en el Archipiélago, una curva que no se termina de “doblegar”, y que la incidencia del COVID está provocando que sea necesario ocupar más camas destinadas a esto tipo de pacientes, algo que “preocupa” al responsable del Servicio Canario de la Salud.

Por otro lado, en relación al mantenimiento de las distintas restricciones y de los niveles, cree que una vez que se consoliden los datos, sería aconsejable que al menos en las islas de Tenerife y de Gran Canaria se mantengan los niveles.