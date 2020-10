Canarias prepara el decreto que regulará la llegada de turistas

El Consejo de Gobierno de Canarias abordará en la reunión de este viernes la redacción de un decreto-ley que establezca el mecanismo de control de las personas que entren y salgan de Canarias provenientes de otros países europeos, a fin de evitar la propagación del coronavirus.

El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha precisado que ese texto jurídico podrá estar aprobado la semana que viene, "aunque hoy diremos cuál es la fórmula elegida". En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Torres ha destacado que se trata de "dar más seguridad a quienes vienen y a quienes se van" del archipiélago.

Para ello, aunque todavía está por definir, el Gobierno contempla realizar test rápidos de antígenos a la llegada de los turistas a Canarias si no viajan previamente la prueba realizada desde sus países de origen. La negativa del Ministerio de Sanidad y de AENA para hacer los test en los aeropuertos han llevado a Ejecutivo autonómico a establecer los controles en los exteriores o "inmediaciones" del recinto aeroportuario. "Cabe la posibilidad de tener infraestructuras en el exterior", ha señalado Torres.

El presidente ha confesado que lo que más les preocupa "no es el coste, sino las infraestructuras, la rapidez para hacer las pruebas y que los test que hagamos aquí estén aprobados por los países de origen de los turistas" porque, como ha precisado, "los requisitos que pide Suecia no son los mismos que Alemania o Finlandia". En este sentido, ha vuelto a lamentar que la Unión Europea no haya logrando consensuar un protocolo común para todos los estados miembros.

Torres no ha ocultado su alegría por la reactivación de los vuelos con Alemania y Reino Unido a partir de este fin de semana, después de que ambos países hayan levantado las restricciones para viajar a Canarias. "Ayer fue uno de los mejores días del mandato", ha reconocido, motivado por esa doble noticia y por la aprobación del Plan Reactiva en el Parlamento autonómico sin ningún voto en contra. Ha señalado que los corredores con Reino Unido y Alemania son "un síntoma de recuperación de la normalidad". En todo caso, ha admitido que les "preocupa la situación en Europa por el frío y el aumento de contagios, que nos puede afectar".

TENERIFE, A LA CABEZA EN CASOS DE CORONAVIRUS

El presidente canario ha advertido del aumento de positivos por coronavirus en Tenerife, que ya se ha convertido en la isla con más casos activos al superar a Gran Canaria. "Preocupa cada vez que una isla empieza a tener un aumento, aunque tenemos localizados los brotes, se conocen los contactos directos y eso permite tener cierta calma, pero esperamos poder ir bajando los casos", ha afirmado. Por eso, en relación con la reactivación del turismo, ha subrayado que "podemos hacer las cosas bien pero, si la gente no cumple, volveremos a pasarlo mal".