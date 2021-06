Bermúdez no entiende por qué Tenerife sigue en nivel 2 de alerta

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha asegurado no entender por qué el Gobierno de Canarias mantiene a la isla en nivel 2 de alerta sanitaria con los indicadores epidemiológicos actuales.

En una entrevista concedida este viernes en La Mañana en Tenerife, el regidor chicharrero ha confesado que esperaba que el jueves se decidiese en el Consejo de Gobierno la bajada de nivel, "no porque nos lo merezcamos, sino porque realmente estamos en nivel 1". Ha dicho que le "preocupa", porque "llevamos ocho días con los informes epidemiológicos reflejando que nos corresponde el nivel 1".

Ese documento que publica diariamente la Dirección General de Salud Pública refleja que Tenerife solo tiene dos indicadores sanitarios en riesgo medio (incidencias acumuladas a siete y 14 días) y ninguno en cuanto a la capacidad asistencial, que permanece en riesgo bajo. Por eso, Bermúdez se ha preguntado si "hay algo diferente o que no conozcamos para que nos nos bajen de nivel, pero yo me baso en los datos del propio Gobierno de Canarias".

"No están explicando bien por qué no estamos en nivel 1", ha insistido, recordando que "todo lo que sea mantener restricciones afecta a la economía". "No dudo que sean necesarias cuando lo son, pero cerrar antes o después tiene una serie de repercusiones importantes y afecta a la economía", ha añadido, para subrayar que, "si bajamos al nivel 1, evidentemente, las afecciones son menores y las posibilidades de crecimiento son mayores".