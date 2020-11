Barragán sobre la bajada de sueldos a políticos: “Estoy totalmente en contra”

Con una tasa de paro galopante después de subir en más de 8.000 personas en el mes de octubre, con miles de trabajadores en un ERTE, sigue el debate acerca de si se debe o no recortar el sueldo de los altos cargos y de los diputados. Sin embargo, pocas veces un político sobre un tema tan cuestionado se ha mostrado de manera tan clara como lo ha hecho José Miguel Barragán, a la sazón secretario general de Coalición Canaria, quien en COPE Canarias a preguntas del periodista Mayer Trujillo, ha apuntado en un primer momento que no entiende porqué solo se critica los salarios de los políticos, y cree que ese no es el debate.

Sin embargo, conforme transcurría la entrevista, el líder de los nacionalistas -quien lleva más de 30 años dedicado a la política- criticaba que en unos prespuestos expansivos, algunos se dedicasen a pedir que se redujesen los sueldos y dietas de los políticos. Es más, el propio Barragán indicaba que estaba en contra, y que el problema no se soluciona bajando el sueldo -entre ellos el suyo-, algo que considera “demagógico”. De hecho tras remarcar el periodista el hecho de que si su grupo político se opondría a una hipotética bajada de sueldos, indicaba que “por supuesto que si”, y se reafirmaba e invitaba al periodista a “machacarlo” por ello.

“NO SE DAN LAS CONDICIONES”

La justificación de la encendida defensa que ha realizado Barragán sobre los sueldos de los altos cargos, indica que no tienen lugar en un contexto de presupuestos expansivos que el Gobierno de Canarias ha presentado recientemente. Es más insiste en que propiciar una política de bajada de sueldos “contamina” la economía, y señalaba que “los cargos públicos se bajaran los sueldos, cuando haya una política de restricciones presupuestarias”, y apunta que no es un debate “justo”.

REACCIONES DE LOS OYENTES

Inmeditamente y después de escuchar las declaraciones del prinicipal partido de la oposición, la indignación de los oyentes era palpable. Por un lado, aquellos que criticaban la desconexión de la realidad que sufren los políticos, y de otro, los que creen es incomprensible que se debata con una crisis económica galopante.