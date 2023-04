El CD Tenerife supera plácidamente a la UD Ibiza

Quizás hay el sido de los partidos más plácidos del CD Tenerife en cuanto al rival que visitaba el Heliodoro y por como se dieron los acontecimientos del choque. Desde el primer momento el equipo de Luis Miguel Ramis salió a no tener complicaciones ante un rival que llegaba en una situación muy complicada al estadio capitalino para poder buscar una permanencia.

La primera llegada de los blanquiazules sería en el minuto seis, cuando Borja Garcés estuvo a punto de quedarse en el mano a mano ante Fuzato. La ocasión no llegaría pero la sensación de que el Tenerife había visto la herida del Ibiza, sí. Transcurría el minuto doce de encuentro cuando un balón de Mellot al carril izquierdo, fue controlado por Nacho, que puso un gran centro para que Iván Romero rematase en plancha al fondo de la red el 1-0. Gran cambio de juego de Mellot, gran centro de Nacho y mejor aún el remate en plancha de Romero.

El partido no transcurría por derroteros de gran visibilidad futbolística pero el Tenerife estaba cómodo y controlando cada momento del partido. Una nueva llegada tuvo Mellot transcurrido el minuto veinte de choque aunque su centro no pudo rematarlo Garcés. Cuatro minutos más tarde volvería a ser protagonista Garcés, pero su remate murió blando en las manos de Fuzato.

Tras esta ocasión, iba a llegar el segundo del CD Tenerife. Waldo recogió el balón en el carril izquierdo, realizó el primer recorte que le dejó con opciones dentro del área para un pase limpio, sin embargo, prefirió disparar a portería para que Fuzato rechazara su disparo, el balón volvió a caerle a Waldo que lo empujo al fondo las mallas (2-0).

Los blanquiazules seguían creciendo en el encuentro dominando el choque y sin dejar a los ibicencos poder reaccionar en algún momento. Con el 2-0 se llegaba al descanso.

Tras el paso por vestuarios la dinámica del choque no iba a cambiar demasiado. Los blanquiazules seguían a los suyo, llevar el partido a su dominio para no tener ningún “susto” en el arranque de la segunda mitad. El Ibiza realizó un triple cambio en el descanso que de nada iba a servirle puesto que no cambió su dinámica en el choque.

En el minuto cincuenta y dos tuvo Garcés el tercero, de echo lo terminó marcando, pero el juez de línea invalidó la acción por fuera de juego en el inicio de la jugada de Mellot. El partido comenzó a irse a tierra de nadie, el Ibiza no encimaba absolutamente nada al Tenerife y los blanquiazules estaban my cómodos en el césped.

Tuvimos que esperar hasta el minuto setenta para ver la sentencia del partido. Tras varios intentos de centros, el Ibiza no supo despejar el balón de su área algo que aprovechó Enric Gallego para “fusilar” a Fuzato (3-0). El público asistente, 13.795, se lo pasaba bien con el resultado del choque y al Tenerife se le veía con ganas de más.

El balón parado ha sido un problema durante la temporada, de echo, los blanquiazules no habían marcado ningún tanto en saques de esquina, pero esto también iba a sonreír en la tarde de hoy. Sipcic apenas llevaba treinta segundos en el césped cuando el Tenerife tuvo el saque de esquina a favor. Corredera puso el centro, medido, para que Sipcic rematase al fondo de la red redondeando el resultado de la tarde (4-0).

El CD Tenerife suma tres puntos importantes que le acercan al objetivo de la permanencia matemática. Los blanquiazules disputarán la próxima jornada en Huesca (Lunes 24 de abril a las 20.00h).