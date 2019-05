Sampedro:"Hay que ser expertos en olvidar el pasado"

Luis César Sampedro fue preguntado por muchas cuestiones en la rueda de prensa previa al Elche vs Tenerife de éste Sábado. En primer lugar, valoró la convocatoria previa de 19 jugadores: "Viajamos con 19 porque aún nos queda otro entrenamiento allí y nunca sabes lo que puede pasar. Racic es verdad que tiene alguna molestia, pero hoy ha podido entrenar con normalidad, y si tuviera que decidir hoy, creo que va a llegar.”

Tambien haló sobre la posible alineación del partido: "Tengo claro quién va a jugar, pero evidentemente no lo voy a decir, no por ustedes, pero si por el rival. No quiero dar muchas pistas. Evidentemente tanto en el once, como los hombres que estarán en el banquillo, voy a tener muchas posibilidades en función de como vaya el resultado.”

Lleva pocos días en la isla, y por ello pocas sesiones al frente del equipo, pero hoy dejó claro que está satisfecho con el trabajo realizado: "Los no convocados se pueden ir a casa con la conciencia muy tranquila, no están lejos de los demás, pero tengo que elegir una alineación y herramientas para el banquillo. Todos han estado fantásticos en actitud. Estamos trabajando bien, el equipo ha cogido las primeras cosas que he implantado, y creo que llegamos bien preparados al partido contra el Elche.”

Uno de los muchos debates de esta temporada, ha sido el nível competitivo fuera de casa de la plantilla, y sobre eso también fue preguntado el gallego, que respondió: "Hay que competir bien, y eso se hace con el talento que ya tenemos, pero también con intensidad, ilusión y ganas. Es el cóctel para hacerlo, tiene que haber un poco de todo. Tenemos que ser dueños del partido, con y si balón, manejar todos los registros. En un partido tienes que ser bueno en muchas cosas".

No quiere mirar atrás, solo quiere centrarse en el presente y el futuro del equipo: "El pasado hay que dejarlo atrás, agua pasada no mueve molinos y los futbolistas tienen que ser expertos en olvidar lo anterior, ganen o pierdan, te van a juzgar por el siguiente partido. Hay que vivir el presente, son 90 minutos para batir a un buen rival".

Y por último, brevemente habló del rival: "El Elche va a querer ganarnos delante de su afición, no me fío de nadie. Hay que tener en cuenta al rival, siempre, no jugamos solos. Si están salvados es un arma de doble filo, no me planteo como puedan salir, solo me fijo en lo mío.”