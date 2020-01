Miguel Concepción: "Al final de mi mandato, no descarto nombrar un presidente ejecutivo"

Con motivo del gran clásico del fútbol canario, entre la U.D. Las Palmas y el C.D. Tenerife, el presidente del club blanquiazul Miguel Concepción, ha hablado hoy martes en nuestro programa Deportes Cope en Tenerife, y ha hecho un repaso a algunas cuestiones de la actualidad del club más allá del clásico. Un partido sobre el que el máximo mandatario blanquiazul ha afirmado que “en los derbis es muy difícil prever un resultado, pero el que cometa menos errores será el que se lleve el partido. Es un partido distinto, que esperas con ansiedad, por lo tanto se habla mucho y nos aviva al aficionado en mantener la llama de la pasión por el futbol dentro de una rivalidad sana”.

Concepción se mostró convencido de obtener un buen resultado en el Estadio de Gran Canaria afirmando que “espero que nuestro equipo esté muy concentrado y mantenga la intensidad, para que pesque algo en Las Palmas y no vengamos de vacío. Ese es mi pensamiento y tengo el convencimiento de que será así. Yo pienso que el equipo, con el nuevo entrenador, está cogiendo la línea del nuevo técnico, y sería determinante una victoria para subir la autoestima y saldríamos muy reforzados moralmente y nos confirmaría que estamos viendo una recuperación aunque sea lenta”.

Concepción confirmó además que “habrá alguna salida más, ya que a falta de unos pequeños flecos, la salida de Mauro Dos Santos está cerrada, pero desde luego nos vamos a asegurar de que lo venga sea para sumar y desde esa perspectiva hay margen de unos días todavía para que llegue alguien más”.

Sobre la posición del director deportivo Víctor Moreno, Concepción apuntó que “este es su proyecto, el apostó por un cuerpo técnico y no salió bien, pero estamos a tiempo de corregirlo. Todos queremos que acierte ahora, y que el equipo empiece a sumar. Se están haciendo ajustes en las carencias que tenía en la plantilla”.

En cuanto a los gritos en su contra y su continuidad el presidente fue claro: “Los gritos de 'Concepción dimisión' no suman, es un camino que no lleva a ningún lado, no suma al equipo. Yo espero que algún razonamiento les lleve a darse cuenta que esto resta. El consejo no se va a marchar, el que piense lo contrario es que no me conoce”. En cualquier caso, el dirigente palmero aportó una fórmula para cuando se termine su mandato que “tiene muchos visos de salir adelante”: “No descarto quedarme como máximo accionista una vez termine mi mandato, y nombrar junto con los máximos accionistas, un presidente ejecutivo. Esa fórmula está creciendo en el fútbol profesional, tiene muchos visos de salir adelante".