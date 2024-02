Juanjo Ramos enumera las dudas del CD Tenerife

El CD Tenerife sumó una victoria importante ante el CD Eldense en el Heliodoro el pasado fin de semana. tres puntos que hacen que el equipo, y sobretodo el técnico, respiren algo más tranquilos. Pero pese a la victoria tras siete jornadas sin hacerlo, los tinerfeños siguen desprendiendo muchas dudas, enfocadas la mayoría hacia el banquillo y al juego. Juanjo Ramos, analizaba así en Deportes COPE Tenerife, una por una, las dudas blanquiazules.

No recuerdo una victoria del CD Tenerife tan contestada por sus propios aficionados. La pitada que recibió Asier Garitano a la conclusión del partido de anoche contra el Eldense representa la ruptura del tinerfeñismo con su entrenador. ¿Diferencias irreconciliables? Lo parecen, aunque no hay nada que no suturen los buenos resultados.



Ahí precisamente radica el problema. ¿Cómo enlazar una buena racha con un nivel de juego tan paupérrimo? ¿Cómo defender una alineación que responde siempre a la idea para contrarrestar al rival y cambios que sonrojan? Ayer jugaron Álvaro y Yanis donde habían empezado Waldo y Teto la pasada semana. Se quedó fuera Sipcic, no se sabe por qué, y cuando le preguntamos al entrenador dijo que lo mismo podría pensar Amo cuando le quitó a él.



¿Por qué Aitor Sanz sigue teniendo que cargar con el peso del equipo? ¿Por qué luce tan poco Corredera? ¿Alguien nos va a explicar cuándo va a empezar a rendir Bodiger al nivel de su salario? ¿Es eso posible? ¿Por qué Medrano no está como antes de la lesión? ¿Qué tiene que hacer Nacho para jugar más? ¿Si Waldo era tan importante al principio, por qué ayer no juega ni un minuto?



El equipo acabó con 5 defensas contra el Eldense en el Heliodoro. Con el culo pegado al portero. Timorato, encogido, sin ideas. Y cerró su margen de maniobra con los cambios dando entrada a Álvaro Romero en el descuento. Un jugador al que se le negó la salida en enero para buscar minutos. Último, no se sabe tampoco por qué, en la rotación de atacantes.



Estos detalles individuales no vienen más que a corroborar un rendimiento colectivo decepcionante. Que basó sus mejores minutos, aproximadamente 20 como cada jornada, en el empuje y la intensidad. Un ejercicio para salvar a su entrenador digno de un buen grupo.



Pero algo imposible de sostener en el tiempo. Ni siquiera durante 90 minutos porque no hay más plan. Este Tenerife no juega a nada. No tiene identidad. Y así es imposible que pueda aspirar a algo más que la permanencia. Quedan 14 puntos, ese número tan repetido en el inicio de Liga. Cuando nos comimos enterito el relato de los escribanos oficiales del Régimen y algunos éramos invitados a callarnos lo que ya veíamos.



Garitano salva su cabeza con un ejercicio de más de lo mismo. Pero con un acierto en forma de excepcional ejecución de una falta por parte de Roberto López y un remate, no menos soberbio, de José León. A nada más puede aferrarse. Su discurso hace semanas que suena repetitivo y triste. El silencio de los que mandan resulta atronador. Y mientras, el Heliodoro se desangra. Nunca tanta ilusión y tanto respaldo fueron respondidos con tan poco.



Pero oiga, que si se le gana al Alcorcón el domingo, todos haremos cuentas de nuevo. Vaya usted a saber. Si hay una liga que da oportunidades es la Segunda. Pero para aprovecharlas tienes que ofrecer unos niveles mínimos. Y en estos momentos no se dan las circunstancias. Ojalá que, en unas semanas, todo cambie a mejor.