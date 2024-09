Juanjo Ramos: "El cambio es irreversible, Garrido se tiene que ir del Tenerife"

Buenas tardes, hoy es lunes 9 de septiembre de 2024. La afición del CD Tenerife ha dicho basta. El domingo 22, a las 12:00, una hora antes del partido contra el Sporting de Gijón en el Heliodoro, habrá manifestación contra José Miguel Garrido y los suyos. La ha convocado el Frente Blanquiazul y se han adherido a la misma todos los grupos de animación que componen la Federación de Peñas.

El cambio es irreversible. No sabemos cuándo ni cómo. Pero va a llegar. Porque la continuidad del máximo accionista es a todas luces inaceptable. Porque no cuenta con respaldo alguno. No le apoyan sus socios de sindicado que, si tuvieran libertad de acción, ya hubieran cortado amarras. No le apoyan los empleados del club, ni le entiende la plantilla, ni comparte filosofía con el director deportivo, ni le sigue nadie más allá de sus asalariados Santiago Pozas y Juan Guerrero.

Le pintó la cara Paulino Rivero, al denunciar la pasada semana que el modelo no funciona. Que su intervencionismo es un desastre. Solo le aplaude el consejero en teletrabajo, el ínclito Guerrero, al que cada vez se le ve menos por la Isla, y Pozas. El guardián del fuerte. El hombre que lleva al papel los caprichos del jefe. Hace meses que su toma de decisiones es errática, caprichosa, propia de su principal pecado: la soberbia. Solo ha tenido la razón en una cosa: el dinero sigue sin aparecer.

Y de eso se tienen que encargar Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado. Es a ellos hacia los que hay que dirigir nuestra mirada. Es su responsabilidad, que pongan el dinero o que lo busquen. Que nos saquen de esta, que ellos nos metieron en el lío.