Juan Carlos Cordero: "No tengo prisa, voy a esperar por las primeras opciones"

Juan Carlos Cordero, ofreció este jueves una rueda de prensa telemática, en la que presentó tanto a Carlos Pomares, como a Bruno Wilson, dos de las últimas incorporaciones del C.D. Tenerife para esta temporada. En ella, se le preguntó por muchos aspectos de la actualidad blanquiazule, que aquí repasamos.

La llegada de Gio Zarfino, ha sido sin duda uno de los culebrones del verano en el C.D. Tenerife. Después de muchos días de negociación, hooy el club pudo hacer oficial la llegada del charrúa en forma de cesión. En ese sentido, Juan Carlos Cordero dijo que "el club siempre estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con el Extremadura por Zarfino. Siempre hemos tendido la mano y hemos llegado por fin a la firma del mismo. Es una cesión en la que el CD Tenerife se guarda una opción de compra a final de temporada. Hay una serie de bonus de compensación, dependiendo de lo que ocurra esta campaña".

Es evidente que hasta el cierre del mercado, el próximo 5 de Octubre, la Dirección Deportiva del club no va a dejar de trabajar en la busquedad de nuevos jugadores, y también en la salida de los mismos del club. Sobre ello, Cordero reconoció que "hay negociaciones abiertas de entrada... y de salida. Con Gio Zarfino llevábamos mucho tiempo luchando para que pudiese venir cuanto antes. El mercado está complicado por las dudas que hay en la sociedad y los problemas económicos. Hay que generar dinero. Hay que tener paciencia para conseguir las primeras opciones que quería tener. Hay que tener un poco de suerte para que el día 5 de octubre tengamos una plantilla competitiva. No voy a tener prisa, ni a ponerme nervioso porque pretendo traer lo que quiero".

Uno de esos futbolistas que está en la casilla de salida del club es Nahuel Leiva. Sobre el hispanoargentino Juan Carlos, como ya hizo la semana pasada aseguró que "estamos avanzando y, al final, llegaremos a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Quizá la semana que viene se pueda cerrar algo. Mi posición sigue siendo la misma. Tiene un salario que nos cuesta asumir y vamos a esperar a la semana próxima para ver si se puede concretar su salida".

Otro de los jugadores que ha dado que hablar es Joselu Moreno, su rendimiento de cara a gol no es el esperado, y aunque su esfuerzo y trabajo no se pone en duda, si que es cierto que se espera mucho mas de uno de os jugadores con mayor salario de la plantilla. Cordero comentó que "estamos contentos con Joselu. Pero espero mucho más de él. Debe ser un jugador que marque diferencias. No por su salario, sino por su rendimiento. Contamos con él. Está en la plantilla y a disposición del entrenador. Espero que dé el máximo por el club aunque, por mi parte, no está en el mercado, ni mucho menos".