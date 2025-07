Pogacar confiesa que pidió información sobre la actuación de su pareja en el Giro: "Me pongo un poco nervioso"

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) explicó la información sobre su pareja que solicitó a su equipo este sábado en la octava etapa del Tour de Francia, ya que ambos estaban en la carretera al mismo tiempo, y valoró el trabajo de su compañero Joao Almeida tras su caída el día anterior.

EFE imagen de una etapa del Tour

"Ha sido una etapa mucho más tranquila que las anteriores. Me hubiera gustado que las carreteras fueran más rectas, porque nos hemos metido en muchos pueblos donde el pelotón se ponía un tanto nervioso. En todo caso, ha sido un buen día para recuperarnos de todos los esfuerzos que hemos hecho en días previos", dijo tras cruzar la meta en la Espace Mayenne de Laval.

El líder del Tour de Francia dio mucho que hablar este sábado al demostrar que está pendiente de todo. El esloveno preguntó por su pareja, que compite en el Giro de Italia, y por la labor del equipo en el Tour de Austria. "Durante la etapa, pedí a mis directores que me informaran de qué tal le había ido a mi pareja Urska [Zigart] en el Giro d'Italia femenino", confesó.

"Cuando los dos estamos corriendo a la vez, me pongo un poco nervioso. Me gusta saber qué tal le va. Cuando la carrera le sale bien, me pongo muy contento", añadió.

Además, Pogacar destacó el esfuerzo de su compañero Almeida tras la caída del día anterior. "Joao [Almeida] es todo un guerrero. Hemos podido ver cómo sufría a lo largo de toda la etapa, especialmente cuando había aceleraciones; sin embargo, logró aguantar y llegar hasta meta. Tiene el espíritu de un auténtico campeón", terminó.

