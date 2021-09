Elady: "Nuestra ilusión es aspirar a lo máximo"

Elady Zorrilla ha empezado la temporada con el CD Tenerife con el pie derecho. Y no suele ser fácil conseguirlo, pero ha demostrado en solo cuatro jornadas, que no ha venido a Tenerife de vacaciones. Todo lo contrario, con su entrega, sacrificio, mentalidad, y sobre todo con su gol del otro día amte la Ponferradina, tiene a la hinchada chicharrera en el bolsillo.

El propio jugador blanquiazul, se pasó este miércoles por los micrófonos de Deportes COPE en Tenerife, con Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta. Repasamos lo más destacado de sus palabras:

SEMANA Y GOL: "Siempre que uno marca un gol pasa una semana más alegre. Pero no hay que volverse loco, hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando para que lleguen muchos más. Marcar con público es una sensación que ya teníamos casi olvidada, ha sido muy bonito, muy especial. Sabía que el Heliodoro apretaba muchísimo, se nota la repercusión que tiene todo en Tenerife. Es gratificante que la gente reconozca nuestro trabajo"

CABEZA FRÍA: "Yo tengo que tener los pies en el suelo, y el equipo también. Pero la ilusión es aspirar a lo máximo. Hay buenos equipos, pero nosotros también somos buenos, entonces veremos donde acabamos la temporada. Cuando menos te lo esperas cualquier equipo de pinta la cara. Vamos a Valladolid sabiendo que a priori es un equipo superior, pero superior desde fuera, cuando estemos dentro vamos a salir con la mentalidad de que no son mejores. En cuanto terminó la temporada le dije a mi representante que quería venir a Tenerife"

CURRANTE: "Soy una persona que piensa en el día a día, no me desgasto en pensar que va a pasar mañana. Hace 6 años trabajaba con mi padre en la obra. Se lo que cuesta llegar a donde estoy. Por eso no me voy a volver loco. Hace 6 años cobraba mil euros. No me arrepiento de nada de lo que he vivido. Todo lo que he sufrido me hace ser como soy. Tengo dos mil olivos, lo que ahora me los tienen que cuidar mis familiares. Es una forma de mirar al futuro. Un día el fútbol se acabará, y volveré a mi pueblo a trabajarlos".

AMBICIÓN: "Si a mi me preguntan si prefiero jugar, o no jugar nada y que suba el Tenerife, y elijo claramente que suba el Tenerife. Yo lo que quiero esque subamos, me da igual jugar o no, por eso la competencia me gusta, nos va a hacer mejores"