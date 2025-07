Las cifras del traspaso de Luismi Cruz: "La operación libera casi un millón para el Tenerife, entre lo que ingresa por su venta y el ahorro de su ficha"

El pasado viernes se cerró el traspaso de Luismi Cruz al RC Deportivo de A Coruña. El montante final de la operación fue de unos 900.000 euros, pero con los tantos por cientos que se llevan el Sevilla (un 30%) y los agentes del jugador (un 15%), lo que cobrará el Club Deportivo Tenerife será menor a esa cifra. Aunque, eso sí, entre lo que recibe y el ahorro de la ficha del jugador, el club blanquiazul liberará casi un millón de euros. Además de lo que pueda ingresar por el tanto por ciento de una futura venta, que ha incluido el Tenerife en el acuerdo.

El economista y habitual analista en Deportes Cope Tenerife, Jaime Méndez, nos cuenta cómo queda una operación que "refuerza muchísimo la salud económica del club. El Tenerife va a ingresar 900.000 por su venta y aunque no todo ese dinero va a pertenecer al club, una vez descontados lo que se lleva el Sevilla y sus agentes, realmente percibirá más de 450.000 euros. A eso hay que sumarle el ahorro en la masa salarial de la ficha de Luismi, que era de unos 400.000 euros más los cargos a la Seguridad Social. Así que entre unas cosas y otras, el Tenerife roza el millón de euros entre la liberación de su ficha y lo que ingresa por su venta". Eso sí, matiza que "habrá que ver si el Tenerife puede utilizar todo este dinero o si le debe algo de dinero al Sevilla, de su fichaje inicial. Eso lo veremos en los estados financieros del club".

En cuanto a la amortización de su fichaje por el Tenerife, que también se dudaba de si el club lo ingresaría, Jaime aclara que "entramos en un terreno más contable. Los equipos de fútbol cuando adquieren un futbolista, todo gasto incurrido en la adquisición (lo que se paga de traspaso, a los agentes, etc.), es añadido como parte de activo de su sociedad. En este caso, en el de Luismi, tiene un coste de amortización que le restará de los años de su contrato como blanquiazul y habrá un valor en los activos pendiente de amortizar, pero éste no afecta en nada en los números del Tenerife en cuanto a dinero para fichar. Solo a nivel contable y no de tesorería". Y finaliza diciendo que "esta operación ha generado un superávit en el Club Deportivo Tenerife y más sabiendo que esta operación tiene el valor de un poquito menos del presupuesto de muchos equipos de Primera RFEF".