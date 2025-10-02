El Teatro Guerra de Lorca cumple un año cerrado a la espera de obras de mejora

El Teatro Guerra de Lorca, el más antiguo de la Región de Murcia, cumple un año cerrado a cal y canto a la espera de ser sometido a obras de mejora.

Los trabajos que obligaron a su cierre en octubre de 2024 consistían en la renovación del sistema contra incendios, pero los técnicos municipales detectaron nuevas deficiencias que afectan a la propia estabilidad de inmueble y que también incluyen una intervención, para la que, de momento, no hay fondos.

Según la Concejalía de Cultura en el nuevo proyecto se incluyen obras en cornisas, fachada o bajantes, que deben adaptarse a la normativa actual vigente, por lo que el presupuesto inicial se ha multiplicado por cuatro.

"El edificio tiene un problema estructural que debe ser afrontado en su totalidad si queremos garantizar la seguridad de los trabajadores y del público", ha dicho el gobierno local después de que el PSOE haya denunciado el deterioro del edificio tras un año sin mantenimiento y el hecho de que ya ni siquiera se permita el acceso a los funcionarios que trabajaban en él.

"No vamos a poner en riesgo la seguridad de los profesionales que allí trabajan ni del público asistente a los eventos y espectáculos", ha aclarado el consistorio tras la denuncia pública de la concejala socialista Ángeles Mazuecos.

La edil ha vuelto a solicitar realizar una visita con asistencia técnica para comprobar el estado del Teatro Guerra, de 1861, que está declarado bien de interés cultural.