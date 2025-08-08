El CD Tenerife alcanza los 11.000 abonados y supera con creces el número de los dos anteriores años en Segunda B: 9.000 y 7.500

La afición blanquiazul nunca abandona al Club Deportivo Tenerife. Esto es un hecho objetivo, ya que a pesar de la desastrosa temporada pasada que terminó con el doloroso descenso a la tercera categoría del fútbol español 13 años después, el número de abonados ya ha superado los 11.000. Y, además, a falta todavía de un mes para el estreno en el Heliodoro, que será ante el Mérida el fin de semana del 6-7 de septiembre.

Esta cifra es mucho más significativa, por tanto, al estar en Primera RFEF. Y es que la anterior vez que el Tenerife estuvo en la categoría de Bronce, en aquel caso en la antigua Segunda división B, el número fue mucho más bajo. En la 2011-2012, tras los dos descensos consecutivos, se llegó a 9.000 abonados, pero tras el no ascenso ante la Ponferradina, para la 2012-2013 la cifra fue aún más baja: solo unos 7.500 abonados. Eso sí, se acabó ascendiendo aquel curso de la mano de Álvaro Cervera.

Pero es que este número de 11.000 abonados no solo es bueno comparándolo con los últimos en Segunda B, si no que también es una gran cifra en relación a muchas de las temporadas en el fútbol profesional de la última década. Porque salvo algunas excepciones como las dos últimas temporadas (con más de 14.000 en la 24-25 y más de 15.000 en la 23-24), el Tenerife ya se encuentra en torno a la media de abonados que tuvo en Segunda división A desde su ascenso en 2013.

Lo que está claro es que los '8.000 de siempre', frase muy habitual en la dos primeras décadas de este siglo XXI, ya que era el mínimo de aficionados blanquiazules que siempre eran fieles al equipo, se ha incrementado. Y es que ahora siempre se supera, como mínimo, la cifra de los 10.000 abonados. Y esta Campaña de Abonos, con el lema 'La Brega nos Une', lo confirma. Ya son más de 11.000 los tinerfeñistas que bregarán junto al equipo de Álvaro Cervera.