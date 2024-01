El éxtasis de Bambones tras un concurso de murgas histórico: "Nos salió redondo"

Los Bambones recuperaron el trono de las murgas chicharreras diez años después. La formación de El Cardonal se alzó con el primer premio de Interpretación en la gran final del viernes, una de las de mayor calidad de los últimos años, según los expertos.

Lo consiguieron, además, con un repertorio completísimo y con una unión descomunal con el público. Los críticos coinciden en alabar una actuación prácticamente impecable tanto en la fase como en la final, con cuatro temas impresionantes. En Bambones saben que han conseguido lo que buscaban y no esconden su orgullo, aunque aseguran que, más allá del premio, lo verdaderamente importante ha sido el cariño de la afición.

27 ene 2024

"Estamos más contentos con la sensación sobre el escenario que con el premio; fue una comunión total, de sentir felicidad plena, de terminar y ver cómo es recompensado el trabajo de todo el año, lo que queríamos hacer y transmitir", destaca en Herrera en COPE Canarias Primi Rodríguez, director de la murga.

Insiste en haber logrado lo que pretendían: "El tiempo dirá hasta dónde llegamos, pero sin duda es de los mejores repertorios que hemos tenido nunca, combinamos crítica, humor, letra... nos salió redondo".

Primi lleva 40 años subiéndose al escenario con Bambones y confiesa que lo del viernes no se compara con nada hasta ahora: "Fue un subidón de emociones. Sensaciones como esas, si alguna vez las hubo, no me acuerdo".

El mejor momento de la actuación para él fue la alusión al crecimiento desmesurado de las viviendas vacacionales en Santa Cruz y la respuesta del público, en el primer tema, dedicado a la problemática del turismo. Después, "todo el segundo tema", donde Bambones quiso reflejar la unión entre murga y afición, subiendo al escenario a diferentes invitados y gente de a pies para poner voz a los problemas de la calle.