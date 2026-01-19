COPE
Podcasts
Tenerife
Tenerife

turismo

Santiago del Teide presenta “SDTree” la campaña turística que conecta visitantes y comunidad local

El nuevo material turístico que se presentará en FITUR, es un ejemplo de cuidado del territorio, integrando sostenibilidad, colaboración y promoción turística. Además, el consistorio  presentó la XXIX edición de la Campaña del Almendro en Flor

presentación FITUR STD
00:00
Descargar

Entrevista a Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el

1 min lectura7:05 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS TENERIFE

COPE MÁS TENERIFE

En Directo COPE TENERIFE

COPE TENERIFE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 17 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking