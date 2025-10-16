gastronomía con isabel pérez y dialprix
El paisaje que se come
Paisajes al plato combina lo mejor de la gastronomía con los paisajes de las islas
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura5:45 min escucha
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
"¿Hasta qué punto un personaje como Ábalos, cuyas conversaciones hemos escuchado todos, puede seguir siendo parte del poder legislativo?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h