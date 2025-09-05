COPE
gastronomía con isabel pérez y dialprix

Braulio Simancas rinde homenaje a la cabra con una receta

El reconocido del chef del restaurante Silbo Gomero ofreció una receta de sopa de uno de los productos más típicos de la gastronomía canaria y que toma especial protagonismo en romerías como la Bajada a El Socorro de Güímar

sopa cabra
Entrevista a Braulio SImancas, chef Silbo Gomero

Redacción COPE Tenerife

Tenerife - Publicado el

