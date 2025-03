Un padre despide a su hijo por subirse el sueldo 6.000 euros en una farmacia de Tenerife: sin permiso

En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Tribunal Supremo ha ratificado el despido disciplinario de un farmacéutico en Tenerife, quien, en una serie de decisiones que han puesto en jaque la relación laboral entre padre e hijo, subió su sueldo de manera unilateral y sin autorización, pasando de los 3.700 euros a más de 9.600 euros al mes. Este despido, que ha sido ampliamente discutido en los tribunales, pone en evidencia los riesgos de mezclar la confianza laboral con la familiar.

El salario elevado sin autorización

El conflicto comenzó en enero de 2020, cuando el farmacéutico fue contratado por su padre, dueño de una farmacia en Tenerife, bajo un contrato de alta dirección como gerente de la misma. Sin embargo, fue en agosto de 2021 cuando el padre notificó a su hijo, mediante una carta de despido disciplinario, las razones por las cuales decidía prescindir de sus servicios. Entre las causas que motivaron el despido se encontraba un hecho especialmente llamativo: el trabajador había decidido, por cuenta propia, aumentar su salario de manera drástica. Subirse el sueldo de 3.700 euros a más de 9.600 euros mensuales sin consultar con su padre, dueño de la farmacia, fue considerado como un abuso de confianza y una infracción grave dentro de su relación laboral.

Este incidente no solo implicó un incremento salarial sin autorización, sino que también estuvo acompañado de otras infracciones. El farmacéutico fue acusado de abandono de puesto al no acudir físicamente a la farmacia, de tomar decisiones comerciales erróneas que afectaron al negocio y de hacer un uso indebido de la tarjeta de empresa.

La justicia confirma el despido

El despido fue inicialmente impugnado por el trabajador, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de su padre. En primer lugar, el Juzgado de lo Social n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife estimó su demanda, declarando el despido improcedente por una presunta insuficiencia en la carta de despido. No obstante, el hijo no obtuvo el resultado esperado, ya que presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que acabó dando la razón al padre. En este fallo, el tribunal consideró que la carta de despido no era insuficiente, ya que se había demostrado tanto el aumento salarial sin autorización como el abandono de funciones por parte del trabajador.

Alamy Stock Photo Letrero luminoso de farmacia, Calle San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias

El tribunal argumentó que el hecho de que el demandante y el demandado fueran padre e hijo no podía servir de eximente ni atenuante, ya que esto podría evidenciar un abuso de confianza laboral y familiar, lo cual agravaba la conducta del empleado. La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza fueron elementos clave en la decisión, ya que el trabajador utilizó las potestades otorgadas por su empleador para fines personales, lo que perjudicó gravemente a la empresa. El tribunal sentenció que, a pesar de la relación familiar, el comportamiento del hijo no podía ser justificado por la confianza que existía entre ambos.

El caso llegó finalmente al Tribunal Supremo, donde el farmacéutico presentó un recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando que no existía contradicción con la sentencia previa. Sin embargo, el Supremo rechazó el recurso, explicando que no existía tal contradicción y que el despido era procedente. El alto tribunal subrayó que no se podían revisar los hechos probados ni la valoración de la prueba en esta instancia, confirmando así la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Alamy Stock Photo Cruz de farmacia en Costa Adeje, Tenerife, Islas Canarias

Este fallo concluye una larga batalla judicial, que pone de manifiesto la importancia de mantener la integridad profesional en el ámbito laboral, independientemente de la relación familiar entre empleador y empleado. También destaca cómo una acción tan aparentemente sencilla como modificar el sueldo sin la debida autorización puede desencadenar una serie de consecuencias legales que afectan tanto al trabajador como al empleador.