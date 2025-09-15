Una estudiante de Tenerife denuncia cómo sus compañeras de piso se compincharon para echarla: "Fingieron una mudanza"

La historia parece sacada de una comedia negra, pero no lo es. Sara, estudiante que se trasladó a Tenerife con el programa Sicue —el Erasmus español—, ha destapado en su perfil de TikTok lo que describe como la “película más surrealista” de su vida compartiendo piso.

En un vídeo viral, la joven cuenta cómo sus compañeras, a las que apoda “Bruja Uno” y “Bruja Dos”, llegaron a fingir una mudanza completa, con cajas y atrezo incluido, para expulsarla del piso con la complicidad del casero. “Lo juro, es de película. Había material, cajas de mudanza que yo vi con mis propios ojos”, asegura entre la incredulidad y la ironía.

Primeros choques en la convivencia

Sara relata que la experiencia comenzó con normalidad. Llegó antes que otra estudiante procedente de Granada y empezó su vida con las dos veteranas del piso. “La primera noche cenamos juntas, vimos una peli… lo que rápido sube, rápido baja”, recuerda.

El problema estalló cuando las inquilinas más antiguas empezaron a imponer normas exageradas. “El piso se limpiaba todos los santos días. Teníamos horarios hasta para guardar los platos secos”, cuenta. La situación derivó en tensión constante: mensajes por WhatsApp para prohibir compartir aceite, agua o sal, desaparición de cubiertos que luego aparecían escondidos bajo las camas y un ambiente enrarecido hasta en los detalles más mínimos.

“Yo no quiero estar en mi casa con los huevos en la garganta por no poder ni cortar una cebolla tranquila”, lamenta en el vídeo.

Estrategia para echarla del piso

El verdadero conflicto llegó en carnavales de 2022. Primero, la compañera de Granada se alejó poco a poco con excusas como “estoy en el SuperDino” o “estoy en la farmacia”, hasta que Sara descubrió que se había mudado a casa de otra amiga en secreto.

Después, el casero intervino: “No podéis meter a nadie en el piso porque vamos a hacer obras. Si os quedáis, tenéis que pagar solas el alquiler”. La trampa estaba servida. Sara y la estudiante de Granada no podían asumir el gasto, y ella acabó buscando un taxi para llevarse sus cosas y firmando un papel de renuncia que, según le aseguraron, habían firmado todas.

Lo sorprendente vino meses después, cuando descubrió la farsa:

Vio fotos de las supuestas mudadas en fiestas locales.

Un amigo se cruzó con una de ellas en el trabajo del que decía haber sido despedida.

Finalmente, un compañero de piso se hizo pasar por repartidor de Amazon y confirmó por teléfono que las tres seguían viviendo allí.

“Seguían viviendo juntas todo el año. Fingieron cajas de mudanza, fingieron obras, fingieron todo”, asegura Sara.

Una experiencia que marcó a Sara

Lo que más le dolió no fue solo el engaño, sino la traición personal. “La chica de Granada era mi mejor amiga, teníamos hasta un tatuaje juntas, y me estuvo mintiendo durante una semana entera”.

Sara concluye que, pese al mal trago, salir de aquel piso fue lo mejor que le pudo pasar: encontró otra casa, nuevos amigos y, sobre todo, una historia que años después se ha convertido en un relato viral en TikTok, entre la risa y la indignación de quienes la escuchan.

“Una loca nunca se equivoca. Puedes pensar mal, pero piensa mal y acertarás”, sentencia en su vídeo.