Emilio Navarro: "Que el sector primario y el turístico trabajaran de forma coordinada, reduciría el paro"

Santiago del Teide, con motivo de la floración de sus almendros, ha acogido hoy el programa de COPE, La Mañana en Canarias, con Mayer Trujillo; su alcalde, Emilio Navarro, destacó los contrastes en el paisaje, entre los delicados tonos blancos y rosados de las flores de los almendros y las coladas volcánicas del Chinyero, que estos días, manifestó: "Es digno de ver".

Navarro resaltó el trabajo gastronómico que se está realizando además con el fruto de los almendros, talleres, repostería, coctelería y restauración, donde se disfrutan diferentes platos realizados con este producto; también declaró que los datos de ocupación turística en el municipio en el mes de enero, a pesar de que se notó un bajón, principalmente por las restricciones que tienen en el Reino Unido para viajar con niños, el resultado ha sido de un 65% y, la previsión, a partir de la Semana Blanca que se produce en Inglaterra, es una subida importante.

El alcalde de Santiago del Teide declaró que espera que "todos los pequeños y medianos empresarios, que son importantes para el tejido de Santiago del Teide, generen actividad y activen el empleo, y puedan soportar esta situación"; aseveró que "desde la administración tenemos que estar a la altura de las nuevas infraestructuras que se están desarrollando en el municipio" por lo que se está avanzando bastante en la renovación de los espacios públicos y dotándolos de la calidad que se merece el municipio.

En cuanto a la subida de la tasa de basura a todos los ciudadanos porque algunos no reciclan, el alcalde afirmó que "justo no es", pero que es muy difícil detectar quién lo hace y quién no; "habría que aplicar una fórmula diferente de gestión", pero la gestión de los residuos es muy complicada; aún no saben cuál es la propuesta que puede estar elaborando el Gobierno de Canarias. En Santiago del Teide han aumentado en un 70% el reciclaje, siendo el segundo municipio que más recicla de toda Canarias.

Respecto al anillo insular, el edil subrayó que "el tramo sur nos ayudó bastante a mejorar el municipio, nos conectó con el resto de la isla, sobre todo pensando en la parte administrativa, en la parte sanitaria"; explicó que habían ganado en calidad de vida y en competitividad a la hora de trasladar a los turistas a Santiago del Teide, ya que el costo del traslado es mucho más barato.

Emilio Navarro incidió en la sostenibilidad ambiental, económica y social; en que hay que "valorar nuestros productos, que son de alta calidad, una exquisitez, y eso hay que pagarlo", pero que nos quejamos del precio del producto local. También habló sobre los jóvenes que deciden dedicarse al sector primario, la pesca o la ganadería, y les cuesta muchísimo esfuerzo salir adelante, pero que algunos lo intentan; aunque el principal motor económico de Santiago del Teide es el Turismo, "si fueramos capaces de que el sector primario y el turístico trabajaran de forma coordinada, tendríamos ahí un potencial enorme en Canarias y podríamos reducir los datos del paro, sobre todo en los jóvenes"

En FITUR, Santiago del Teide presentó su Mirador Virtual, Navarro explicó que el turista programa sus vacaciones desde casa, "visita la isla, el municipio, elige qué quiere ver"; ahora están trabajando en un nuevo programa para analizar los datos desde que el turista reserva el billete, el hotel, visita la isla y regresa, para saber cuál es su opinión posteriormente.

El alcalde se mostró firme respecto al certificado COVID, "por norma general, más del 50% de las veces no se está haciendo"; en un municipio pequeño como el suyo donde no tiene efectivos suficientes, y donde los propietarios de restaurantes están intentando mantener sus familias, no duda en afirmar que le parece bien que se retire la orden de solicitar el certificado.

Acerca de la votación en el congreso de los diputados, Emilio Navarro fue contundente: "Me parece un circo lo del congreso de los diputados" con la cantidad de problemas que hay, los políticos deben centrarse en mejorar la vida de los españoles, no en estar en esa polémica continua, diaria.