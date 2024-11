La desesperación del personal de urgencias en un hospital canario por la falta de medios: “Estamos ante las semanas más complicadas del año. Va a ser inasumible”

La situación en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias es ya insostenible. Lo venimos denunciando desde hace meses en COPE Canarias pero, este mismo martes, el sindicato SATSE publicaba un comunicado de los trabajadores sanitarios levantando la voz ante las pobres condiciones laborales que tienen que vivir cada día. Esperas eternas, listas interminables o pacientes en los pasillos. Toda una pesadilla.

Alejandro Gordillo, secretario provincial del sindicato SATSE, comentaba que fueron más de 200 los profesionales que se concentraron pidiendo un cambio en el centro: “Están hartos, hastiados. Se necesitan medidas urgentes para solucionar esta situación, tanto para profesionales como a los pacientes, que, al fin y al cabo, es nuestro principal objetivo. Tenerlos bien cuidados”.

La situación, en este último mes, ha sido especialmente traumática. Gordillo lo describía: “Por muchas denuncias que hemos realizado, la situación sigue igual o peor, es que en el último mes se han dado circunstancias tan desagradables como no haber camillas, tener bloqueados el servicio de urgencia y los compañeros tener que estar triando a los pacientes en sus propios coches, allí esperando igual en la fila de las ambulancias. Situaciones dantescas que no pueden ocurrir, que no estamos hablando de un hospital de campaña”.

INSTALACIONES NO ACTUALIZADAS

Una de las quejas recurrentes de los trabajadores es la falta de infraestructura y medios materiales. Eso, junto a un hospital que necesita una ampliación urgente, llevan a esta situación límite al HUC. La delegada de Intersindical Canaria, Caty Darias, denunciaba en COPE Canarias la falta de previsión: “Lo que hay en la administración es dejadez. No se han actualizado las instalaciones del hospital conforme lo ha hecho el censo poblacional. Hay más habitantes, pero no hay más recursos médicos para atenderlos”. Alejandro Gordillo apunta que desde la gerencia del hospital han prometido unas obras que, por otra parte, nunca llegan, pero que, en caso de producirse, torpedearían el trabajo de los sanitarios: “Compaginar una situación de desborde, como la que tenemos, con unas obras sería algo difícil de encajar”.

LA SITUACIÓN PUEDE EMPEORAR

Con la llegada del otoño y el fresco, también viene -ya es tradición- el pico de la gripe. Las infecciones respiratorias son muy habituales de esta época del año y, vista la situación en las urgencias del Hospital Universitario, las próximas semanas se prevén muy duras. Este centro tiene más de 50 años de antigüedad y, al margen de alguna remodelación puntual, no ha sufrido ninguna reforma estructural desde su construcción.