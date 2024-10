Contundente denuncia de una sanitaria ante la situación en algunos centros de salud de Tenerife: “Hay pacientes esperando 40 horas en una camilla”

Imagínese que usted tiene algún tipo de dolencia y acude a su centro de salud. A priori, este, es un gesto normal. El problema, al menos en las instalaciones que pertenezcan al área del Hospital Universitario de Canarias, es si usted debe ser redirigido al HUC. Ahí empiezan los problemas de verdad. Y es que, una vez más, la falta de medios -humanos y materiales- deja en evidencia las carencias en los servicios médicos a la ciudadanía. En Herrera en COPE Tenerife, la delegada de salud de Intersindical Canaria, Patricia Hernández, ha denunciado que, por falta de ambulancias, los pacientes deben estar muchas veces postrados en las camillas de los centros de salud hasta 40 horas, a la espera de un vehículo para llevarle al hospital.

“Esto, además de un miedo tremendo, nos causa mucha impotencia al sector sanitario”, comenta Hernández. Y la situación no es para menos. La venimos denunciando en los últimos meses. Quién sabe si ya puede haber afectado a la condición de decenas de pacientes. “¿Qué hacemos si alguien viene con una dolencia grave y tiene que ser trasladado de urgencia al hospital? No puede esperar 40 horas en una camilla si sufre un infarto”, afirma la sanitaria.

se necesita más ayuda pública

Patricia Hernández, además, confirma que no han sido productivos los últimos encuentros con la dirección de Sanidad y las administraciones regionales e insulares: “Siempre nos dicen que no hay más dinero. Esta situación es algo que se tiene que abordar estructuralmente. Me consta que hay voluntad desde el HUC para solucionarlo, pero todas las administraciones deben poner su granito de arena”.