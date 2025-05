Coalición Canaria estará presente en las manifestaciones contra el modelo turístico

Tenerife - Publicado el 14 may 2025, 13:07

Canarias se prepara para nuevas manifestaciones contra el modelo turístico actual. Tras las movilizaciones masivas del 20 de abril de 2024, las organizaciones aglutinadas bajo el movimiento 'Canarias tiene un límite' han preparado nuevas protestas este domingo 18 de mayo, no solo en las ocho islas del archipiélago, sino en varias ciudades de la Península y de Europa para exigir un modelo más justo y sostenible del turismo para las islas.

A esas manifestaciones, al menos a la de Tenerife, que se prevé que vuelva a ser la más multitudinaria, acudirán militantes de Coalición Canaria. Así lo ha asegurado el secretario general insular, Francisco Linares. En una entrevista con Roberto González en HERRERA EN COPE CANARIAS, ha calificado como "bueno" que "la gente vaya a expresar que no estamos conformes" con la situación: "Yo no creo que lo del 18 de mayo sea contra algo solamente o para dar un toque de atención a las Administraciones, sino también para contar la situación que Tenerife y Canarias tienen actualmente".

EFE 'Canarias tiene un límite' se prepara este 18 de mayo para su tercera manifestación contra el actual modelo turístico

A favor de una tasa turística

Entre las demandas de los convocantes figura la implantación de una tasa turística por pernoctación, un debate que cada vez coge más intensidad y al que en los últimos días se ha sumado, precisamente, Coalición Canaria en Tenerife, aprobando en su Congreso Insular una ponencia donde defienden implantar ese impuesto para no residentes y con carácter finalista. Muchos lo vieron como un brusco cambio de postura ante las manifestaciones del 18 de mayo, pero Linares dice que viene desde bastante más atrás: "Simplemente, hemos abierto un periodo de inflexión y de reflexión sereno y tranquilo".

linares no irá a la manifestación, pero comparte las reivindicaciones

En todo caso, el líder de los nacionalistas tinerfeños no estará en la manifestación: "Si yo voy, se podría interpretar que lo hago por quien soy ahora y que estoy utilizándola, así que no voy por eso". Eso sí, ha asegurado que coincide "en muchos de los preceptos por lo que ha salido la gente a la calle, pero no en algunas formas, como ir a una playa a insultar a los turistas".

Según ha insistido Francisco Linares, Coalición Canaria "no está en contra del turismo, pero necesitamos un análisis tranquilo y reflexivo de qué modelo turístico queremos para las próximas décadas".