Uxía, la profesora con discapacidad visual apartada de las aulas en Tenerife, gana la batalla: volverá a dar clase

No todas las historias de discriminación a una persona con discapacidad acaban con un buen final, lamentablemente. Pero, en este caso, sí que lo hemos tenido. Hace unos 6 meses te contábamos la historia de Uxía García. Es una mujer que cuenta con más del 60% reconocido por una discapacidad visual. Uxía es profesora y, además, el pasado verano, aprobó las oposiciones para ser funcionaria en Canarias. Sin embargo, el pasado invierno, una inspección de salud le inhabilitó por su discapacidad para dar clase y le apartó de su plaza cuando ella se sentía plenamente capacitada para llevarla adelante. Ahora, finalmente, después de denunciar su caso, ha podido volver a su puesto de trabajo y desarrollar su vocación.

Uxía, en Herrera en COPE Tenerife, nos ha contado que se ha hecho justicia: “No tuvimos que llegar por el juzgado y la verdad que estoy muy contenta porque se pudo agilizar todo bastante. Gracias, lógicamente, a vosotros, a los medios y toda la difusión que tuvo en redes sociales que la verdad tuvo una acogida que no esperaba”.

Lo que de verdad molestó a esta profesional de la enseñanza no fue que le apartaran de su plaza, sino que se dudara -desde las administraciones- de su capacidad para educar a sus alumnos: “Soy una persona con discapacidad, pero yo no soy una persona discapacitada, sino todo lo contrario. Considero que tengo mucha capacidad en este caso para ser docente. Precisamente al tener la discapacidad y ser una profesional que atiende a niños con discapacidades, considero que debido a mi experiencia personal tengo mucha más capacidad que otras personas que igual no tienen esa vivencia que yo pasé”.

En el caso de Uxía, después de la primera inspección desfavorable y muchas denuncias, ha conseguido volver a la normalidad del aula.

PLAZA CONFIRMADA

Ahora, Uxía da clases de un centro de La Orotava, en Tenerife, aunque su plaza definitiva le ha salido en Lanzarote. Va a intentar quedarse en su centro actual porque ya está integrada en el claustro y entre el alumnado: “Estoy en el CEIP Dominguez Alfonso, aquí en la Orotava, que es en el que yo estaba como funcionaria en prácticas ya desde septiembre. Cuando me reincorporaron provisionalmente volví a mi puesto de trabajo aquí. Ahora ya me dieron el destino definitivo, que es en Lanzarote, pero bueno, intentaremos a ver si nos podemos quedar aquí en el cole, porque la verdad que los compañeros son familia ya. Se portaron genial conmigo”.

SEGUIRÁ LA DISCRIMINACIÓN

Sin embargo, Uxía comenta que su caso es algo singular y que, pese a que esta vez todo haya acabado bien, hay decenas de compañeros de profesión, cientos de personas que cada día están siendo discriminados por su discapacidad. Por ello, es importante seguir luchando para que se les escuche: “La discriminación sigue estando ahí porque mientras que se sigan produciendo este tipo de situaciones, la no inclusión va a seguir. Entonces yo seguiré luchando para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir ni otras personas tengan que volver a pasar por lo que pasé yo, porque igual no tienen la capacidad mental y la fuerza mental que yo tuve en su momento”.