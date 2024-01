Segunda semana con calima en Canarias: ¿Afecta a la salud estar tanto tiempo expuesto?

Segunda semana de calima en Canarias. A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología indicara que estaba previsto que se retirara el polvo en suspensión por completo del archipiélago, todavía no se ha ido. De hecho, se intensificará partir del miércoles, llegará una nueva tanda de calima a las islas, empeorando la calidad del aire al menos hasta la próxima semana.

El jueves y viernes podrían ser los peores días, ya que está previsto que todas las islas se vean afectadas por la calima y con una concentración de partículas mayor. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la calima se quedará instalada en nuestro cielo hasta que no se produzca el cambio de viento a norte o noreste, seguiremos con calima en las islas. Sin embargo, parece que el fin de semana, los vientos podrían debilitarse, por lo que la concentración de partículas en suspensión, será menor.

¿Pero cómo puede afectar a nuestra salud la frecuencia de estos episodios y estar tanto tiempo expuesto? En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con un especialista, el neumólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, Jorge López. Cuenta que cuando hay calima debemos prestar especial atención a las personas que ya tienen patologías respiratorias, pero que los demás debemos hidratarnos con mayor frecuencia, evitar hacer ejercicio al aire libre y en general, tener precaución cuando estamos al exterior.

"La calima incide en aquellas personas que no tienen enfermedades respiratorias crónicas, y en los que no se la conocen, pero que les cada vez que hay estos episodios tienen algún síntoma respiratorio, como la irritabilidad o la tos. Estos tienen que tener alguna precaución extra: no salir de casa tanto, usar mascarillas y llevar medicación de rescate, en el caso de que se encuentren mal", añade.

El especialista insiste en que como ya saben lo que les está empeorando, a qué sector afecta más y cómo esto pude dañar. Lo que deben tener más en cuenta es “esa carga acumulada que puede generar enfermedades respiratorias crónicas a la larga, que es lo que llamamos la carga acumulada de exposición a estas partículas”.

¿Qué tipo de patología crónica puede generar la carga acumulada?

Jorge López, neumólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, expone que la carga acumulada puede generar enfermedades respiratorias crónicas si hay una mayor frecuencia de estos episodios de calima.

“Esa inflamación es lo que genera la sintomatología: la tos, la irritabilidad... también puede generar una respuesta propia del organismo a esta continua llegada de partículas que no son propias que las intenta rechazar. Ese primer mecanismo de rechazo es la tos. Otros son la inflamación en la vía aérea y en un futuro podemos ver en la población una mayor prevalencia de asma, de infecciones respiratorias o si, además, la persona es fumadora puede desarrollar una peor enfermedad pulmonar cónica”, señala.

Asegura que no es a ciencia cierta que dentro de 10 años la población vaya a producir dicha patología, pero que es algo que llevan tiempo sabiendo. “Lo preocupante es que si superamos los niveles de partículas en el aire que establece la Organización Mundial de la Salud, eso tendrá sus consecuencias”.

El neumólogo explica que no hay que alertarnos si tenemos tos, porque es algo normal que ocurre cuando hay un episodio como este en el aire: “La tos es señal de que algo no funciona, pero también es una señal que nos permite dar una buena respuesta. Cuando tosemos eliminamos generalmente las partículas de mayor tamaño y eso nos ayuda. La tos es un reflejo, no hay que preocuparse. Si eso se repite y no podemos respirar, ahí si tenemos que consultarlo con Atención Primaria para ver qué nos ocurre”.

La calidad del aire cada vez peor: extremadamente desfavorable

En Canarias la calidad del aire es desfavorable porque hay más de 40 PM (partículas suspendidas en el aire). Es por eso, que el neumólogo considera que "debemos preocuparnos por esta incidencia en el aire que respiramos, ya que a partir de 40, el Gobierno de Canarias lanza esos avisos y recomendaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, es a partir de los 20 PM, es mucho más restrictivo, pero hay que prevenir cuando hay ese porcentaje de esas partículas en el aire".

Jorge López, destaca que no debemos encerrarnos en casa cuando hay este tipo de episodios, pero sí que debemos ser conscientes de que la calima nos afecta de alguna manera a nuestra salud. Toda precaución es poca. "No es lo mismo que llevemos una vida, dentro de un centro de trabajo, en nuestro domicilio, que estemos todo el día trabajando fuera del domicilio".

Concluye poniendo un ejemplo sobre cómo estas partículas nos afectaría a la salud: "Para ponerles en contexto 20 minutos en una habitación sin ventilación, con un vapeador o con un fumador, supera estos márgenes 10 veces más; para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando en cuanto a partículas dañinas en el organismo".

