Una psicóloga explica por qué hay que limitar los regalos a los niños: "Hay que aprender a convivir con la frustración"

Son días de ilusión con la llegada de los Reyes Magos de Oriente y esa deseada mañana del 6 de enero, en el que muchos niños y niñas despertarán con la ilusión de los regalos que culminan las fiestas navideñas. Y aquí, el dilema de muchas familias: ¿es correcto regalar todo lo que los niños piden en sus cartas? Pues, si deseamos hacer una gestión eficiente del desarrollo de nuestros hijos, no es la mejor opción.

Así lo afirma la psicóloga infanto-juvenil Isabel Bermúdez, quien, además, ha aportado en COPE Canarias que hay que educar a asimilar las decepciones: “Es bueno ir preparándolos, incluso, cuando escriben la carta, decirles que pueden pedir varias cosas y, de esas cosas, a lo mejor los reyes te dejan una cosa o dos o lo que ellos quieran o lo que ellos crean. Hay que darles esas puertas abiertas porque la mente de los niños es mucho más cerradas. Tenemos que allanar ese terreno porque luego, el niño puede llevarse una decepción, pero no va a ser el trauma de su vida”.

RECOMPENSAR EL ESFUERZO ACADÉMICO

Las fechas navideñas no solo son el escenario elegido por muchas familias para hacer regalos a los más pequeños. Es habitual que algunos padres compren regalos a sus hijos después de un buen resultado académico, de la consecución de un objetivo o, simplemente, por una buena conducta. En esto, Isabel Bermúdez deja la puerta abierta, aunque con moderación: “Si acaso tenemos que premiar con elogios el esfuerzo, y siempre el esfuerzo, nunca el resultado, porque, al final, puede ser un niño muy listo y saca unas notas altas y a lo mejor no se ha esforzado nada, y otro se ha esforzado muchísimo y a lo mejor la nota no es tan espectacular, pero merece el mismo reconocimiento”.