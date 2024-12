Menos es más: Un psicólogo advierte que limitar los regalos potencia la imaginación y el valor de los juguetes

Muchas son las personas que en estos días están pendientes de terminar la carta a los Reyes Magos para los más pequeños de la casa. No es tarea sencilla, porque hay que tener muchas cosas en cuenta. La cantidad de regalos y la idoneidad con respecto a la edad de los niños son claves, pero hay más conceptos importantes.

Javier de Haro, psicólogo y educador nos explica los errores que se cometen. "Pues mira, yo creo que viene un poquito con todo, viene un poco con la cantidad, y también con el tipo de regalos que se escogen".

En cuanto a la cantidad todos han podido comprobar como en el caso de los más pequeños, al final terminan jugando con una caja de cartón y dejando regalos sin abrir. Sí, exacto. Hace un efecto contrario cuando reciben muchos regalos. Si tú te hartas de comer chocolate, vas a estar días en los que no vas a querer el chocolate, pues esto es lo mismo. Al final les damos tantas cosas, que llega un momento ya que aparte de no valorarlas, realmente no juegan con ellas, no les hace ningún bien, por así decirlo".

COPE Educador y psicólogo

No hay un consejo fijo de 2 regalos o 5, cada familia debe decidir, pero sí orienta. "Salió la regla de los cuatro regalos, que es muy interesante, lo que pasa es que al final volvemos a lo mismo. Es muy difícil controlar lo que les regala cada uno, el número de regalos. Yo lo que sí que dejaría claro es que es muy importante restringir el número, porque cuando ellos cogen el catálogo de juguetes o el cuento de los juguetes, como ellos dicen, empiezan a marcar y a marcar y quiero esto, quiero esto, quiero esto, parece una tontería, pero decirles que pueden pedir dos regalitos o tres regalitos ya hace que ellos tengan que pensar, valorar y eso ya cambia bastante".

Hay más detalles a tener en cuenta. Bueno, también es muy importante centrarnos realmente en lo que necesita el niño, más en lo que quiere, porque muchas veces lo que quiere se basa en modas y te puede pedir un teléfono móvil, te puede pedir una videoconsola con 7 u 8 años, por eso es muy importante que le demos coherencia y cordura a esta Carta de los Reyes. Por supuesto tiene que haber cosas que ilusionen, pero tenemos que ver si son adecuadas a ellos".

La edad es fundamental. "Yo siempre digo lo mismo, es bueno que haya cositas adaptadas a su edad que les ilusionen, pero el mejor regalo que le podemos hacer a un niño es compartir tiempo con él. En ese sentido no tenemos que perder la perspectiva e intentar paliar la falta de tiempo con muchos regalos que además son inapropiados".

juegos de mesa más que tecnología

Ese tiempo juntos es importante a la hora de reglar juegos que se puedan jugar en familia. "Me explico, al final con los niños de 7 o 8 años, tú puedes compartir tiempo con ellos y jugar a juegos de mesa, jugar al tipo de juegos más tradicionales, y eso lo que va a hacer es que se interese por esos juegos. En cambio, si tú les acostumbras a tener siempre el móvil y ese tipo de cosas, al final lo que te van a pedir muchas veces son juegos que tengan que ver con la tecnología. Por eso es muy importante lo que comentamos, que vayamos sembrando".

Obviamente evitar juegos violentos es otra máxima para los niños de cualquier edad, pero especialmente si son muy pequeños. "Además hay que intentar que no asocien Navidad a vacaciones y regalos y hay que despertar su empatía. Hablarles de donar algunos juguetes, que entiendan el verdadero concepto de la Navidad".

Enseñarles a ser agradecidos es su último consejo. "Pues sí, más que el tema de regalos, yo recomendaría una cosa que yo creo que es importante y lo estamos haciendo desde hace un tiempo en casa, y es precioso. Es decir, durante varias veces a la semana damos las gracias, las gracias por cosas que nos hacen felices".

"Al principio Javier, cuando daba las gracias, daba las gracias por sus juguetes y sus cosas. Pero fíjate, llegamos apenas a un mesecito y ahora ya cuando da las gracias, da las gracias, por ejemplo, por tener una casa, porque la abuela le venga a recoger. Lo digo porque muchas veces lo planteamos todos desde la perspectiva de los regalos".