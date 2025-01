La ilusión de los niños en la zona cero de la DANA ante los pajes de los Reyes Magos: "No me lo habían regalado nunca"

Desde el día siguiente de la tragedia, Mediodía COPE estuvo presente en las zonas más afectada por la riada que el 29 de octubre de 2024 se llevó por delante la vida de 227 personas (219 en la Comunidad Valenciana; 7 en Castilla-La Mancha; 1 en Andalucía). Aún hay tres desaparecidos.

Pilar Cisneros y Jorge Bustos volverían de nuevo, semanas después, y como el resto de comunicadores de la Cadena COPE, prometieron a los damnificados que "no les vamos a olvidar".

Durante su vuelta a Benetúser, cuando la Navidad ya estaba cerca, Pilar se encontró con una visita a la zona cero sorprendente y más que esperada por los pequeños que han vivido momentos muy duros para terminar el año. Pilar y parte del equipo de Mediodía se encontraban con uno de los pajes de los Reyes Magos.

El paje Adrián, estaba en una de las localidades que se quedaron cubiertas de agua y lodo, para recordar que existe el espíritu navideño, incluso en medio de todo el desastre.

Adrián, que además es un pequeño empresario de Valencia, había puesto en marcha una iniciativa muy bonita: repartir regalos en los colegios.

"Recibimos la llamada de los Reyes Magos que nos pidieron a ver de qué manera podíamos ayudar a repartir ilusión a los niños afectados por la DANA. Nos pusimos a trabajar muy duro en contacto con Gimeloos, que es la empresa que nos ha facilitado todo para poder cumplir ese objetivo de ofrecer a los niños unas Navidades diferentes y llenas de esa ilusión y esa alegría que realmente se merecen", relata el enviado especial de los Reyes.

Lo primero que hicieron los pajes "fue ponernos en contacto con los centros escolares de diferentes localidades. Se apuntaron 11 colegios, que son alrededor de 3.000 niños. Y cada niño escribía con mucha, mucha ilusión su carta a los Reyes Magos, en la que les pedían a los Reyes tres regalitos. Y nosotros, con ayuda de voluntarios de toda España, de pajes de toda España, pues hemos conseguido que cada uno con su granito de arena haya conseguido ese regalo que los niños pedían. Y ahora nosotros estamos en ese proceso de que cada niño recibe en mano su regalo que ha pedido con tanta, tanta ilusión", relata el paje Adrián.

¿Y cómo es ese momento en que llegáis a los colegios y entregáis los regalos? "Tiene dos partes. La primera, cómo lo vivimos nosotros, el ver cómo está todo, que ha pasado tiempo, pero la realidad es que aquí sigue haciendo falta mucha ayuda, muchísima ayuda. Aun así, los coles, con muchísima ilusión, nos abren las puertas, nos acogen con muchísimo cariño y aunque para nosotros es un poco impactante, porque venimos desde Oriente y en Oriente esto no se ha visto, sí que es verdad que nos impacta. Pero luego ves la ilusión de cada uno de los niños, las risas, las sonrisas, los saltos de alegría, cómo abren el regalo y gritan, esto es lo que quería, lo que había pedido. Hoy había un niño que decía, esto lo había pedido y lo iba buscando mucho tiempo y no me lo habían regalado nunca. Niños muy, muy, muy felices y realmente hemos logrado cumplir ese objetivo, que era ofrecer a cada niño ese regalito que quería y compartir con ellos una mañana llena de magia y de ilusión".

un año diferente, unos reyes magos diferentes

Los Reyes Magos han hecho una excepción y han tenido que llegar un poquito antes este año en Valencia, en la zona cero de la DANA, para poder adecuarse a todo lo que había ocurrido. Los niños, en este caso, de Benetúser están recogiendo algunos regalos porque se merecían este adelanto tan especial.

"Agradecer a todas y cada una de las provincias que se han volcado en esta iniciativa. Han querido participar, dando de manera súper generosa y altruista su granito de arena, sin la ayuda de todos y cada uno de nuestros pajes esto no hubiera sido posible. Así que desde aquí, desde Valencia, desde Gimeloos, os damos las gracias a todos, porque esta iniciativa no es nuestra, sino que es de toda la gente que ha participado y se ha volcado en ayudar y alegrar a los niños de Valencia", concluye.