Lunes de esperas. Así han sufrido los usuarios la huelga del transporte público en Canarias: “No he podido ir a trabajar”

Más de 9.000 transportistas de pasajeros han secundado la huelga del sector convocada para este lunes en Canarias. En las islas se han cumplido los servicios mínimos prometidos por cada isla; aunque, aún así, miles de usuarios han sufrido esperas inesperadas en paradas e intercambiadores. Es el caso de Luisa. Esta mañana tenía que ir a trabajar. Como cada día, iba a coger una guagua, pero ha estado esperando por más de dos horas: “Llevo dos horas en la parada y no ha venido nadie, todos nos hemos tenido que marchar de la parada. Preguntas a los chóferes y no te ofrecen información. Nos perjudica a todos los trabajadores porque, '¿Cómo van a hacer una huelga un día lunes?' No pude ir al trabajo, hoy pierdo el día de trabajo porque no hay guagua que me lleve”, comentaba Luisa con resignación en la estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque la mayoría de usuarios que esta mañana han tenido que sufrir las esperas comparten las causas del paro, muchos asumen que este no era el día ni el lugar para hacerlo: “Ellos están pidiendo algo justo, pero que lo hagan donde tienen que hacerlo, no aquí. Sobre todo, como yo, muchos hemos perdido todo el día de trabajo”, afirmaba Luisa.