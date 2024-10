Conductores de guaguas se quejan del estrés de la profesión: "Tuve un desmayo en periodo de descanso, estoy al filo del cuchillo"

La huelga de transporte de personas en Canarias, ha sacado a la luz las duras condiciones de trabajo de miles de conductores que a día de hoy se enfrentan a problemas físicos y posológicos en el cumplimiento de sus labores. Esta protesta ha paralizado los servicios generando retrasos en las líneas asignadas, los conductores no solo piden un adelanto de la edad de la jubilación a los 60 años, también dejan de manifiesto los padecimientos músculo-esquelético que está afectado gravemente a los choferes de guaguas.

El desgaste físico es una realidad cotidiana para los profesionales del transporte, dolores lumbares, cervicales, problemas en las articulaciones son solo algunas de las dolencias habituales que sufren los trabajadores, quienes deben pasar jornadas de hasta 8 horas seguidas frente al volante a pesar de lo que dicta su convenio colectivo. Esto provoca un absentismo laboral, una situación que se agrava con la falta de nuevos conductores, lo que somete a los pocos que quedan a una presión que repercute en su día a día, incluso su trato familiar.

Redacción Cope Gran Canaria Guagua articulada cargando en la estación de San Telmo

"Sufrí un desmayo que afortunadamente fue en tiempo de descanso"

Eugenio es un chofer que lleva 15 años en Guaguas Municipales, conduce la línea 91, una guagua de 12 metros articulada y en Herrera en COPE Gran Canaria, relata como son las condiciones laborales se han deteriorado en los últimos años, "trabajamos ocho horas seguidas, sufriendo mucha tensión por el tráfico, los problemas con el pasaje y a esto hay que unirle el machaque de la circulación por carretera que perjudica las lumbares y las cervicales".

En su caso, esta tensión, ha derivado en un incidente preocupante que afortunadamente no fue a más porque se produjo en un momento de descanso, "sufrí un desmayo justo cuando acabé el turno," si ese desvanecimiento se hubiese producido en tiempo de trabajo, estaríamos hablando de una tragedia por el tipo de vehículo que conduce "en ocasiones incluso llevo a 100 personas en el interior," añade muy preocupado,

El déficit de conductores genera situación de estrés y ansiedad

El chofer también advierte que el déficit de personal es evidente, reconoce que "hay compañeros que ya no aguantan más, yo mismo estoy al filo del cuchillo y falta poco para tener un percance," que en carretera podría ser letal. No obstante, el conductor reconoce que la empresa se preocupa por los trabajadores y pone un "maravilloso gimnasio" a disposición de todos los trabajadores para reducir el estrés y mitigar los problemas musculares y articulares de la plantilla, además de un servicio médico que les permite no solo una exploración exhaustiva de su patología, también ejercicios de prevención ante la posible aparición de enfermedades musculares.

La situación de Eugenio y sus compañeros, ponen de relieve la urgente necesidad de invertir en mejores condiciones laborales y de salud en el sector del transporte. Las demandas van más allá de horarios y salarios, buscan protección y dignidad en un trabajo esencial para la sociedad, pero que hoy, por hoy, amenaza la integridad psicológica y física de quienes los realizan.

Redacción Cope Gran Canaria Movilizaciones en el interior de la estación de Guaguas de San Telmo

Aparte del caso de Eugenio, la huelga de transporte ha generado mucho descontento en la población, es el caso de una vecina del Carrizal de Ingenio que se desplaza hasta la capital grancanaria y que tuvo que soportar un aumento considerable en el interior delas guaguas debido a los servicios mínimos, asegurando que se vivían momentos de incomodidad. También hablamos con una jubilada que a pesar de no tener ninguna urgencia, se ha puesto nerviosa por si llegaba tarde, más perjuicio le creó a Luisa, la huelga le ha impedido ir a su puesto de trabajo después de esperar horas por una guagua