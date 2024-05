Los profesores interinos de Canarias denuncian el "nefasto concurso de méritos" de Educación

Los profesores y sindicatos de Canarias se han quejado de lo que consideran "una pésima gestión del proceso de estabilización de los docentes canarios" por parte de la Consejería de Educación, ya que el 53% de las plazas por méritos son ocupadas por profesores que nunca han impartido clases en las islas. En total 2.048 plazas serán ocupadas "por personal docente foráneo", mientras que en el cuerpo de maestros y maestras de Canarias 1.105 docentes "se podrían ver en la calle", por no cumplir con el baremo de méritos establecidos por la consejería.

En COPE Canarias hemos querido poner voz a esta situación y por eso hemos hablado con dos profesores interinos de Canarias. Ángeles Fuentes, tinerfeña de 59 años, es profesora de audición y lenguaje, logopeda escolar. Francisco Quintana es un joven de Telde y es especialista en educación especial. Ambos llevan años trabajando y no entienden qué requisitos se han tenido en cuenta para el baremo de méritos, ya que ninguno de los dos ha podido conseguir plaza fija.

Según Ángeles Fuentes hay mucho enfado entre los compañeros, porque el 53 % de las plazas por méritos, van a ser ocupadas por profesores que nunca han ocupado plazas, ni trabajado en Canarias. De hecho "a mí todo esto me causa decepción, en el baremo ni siquiera se ha contado la nota que saqué en la carrera, porque ahora se cuenta diferente y mi formación no estaría incluida para ganar puntos. Por eso me siento muy decepcionada"

Francisco Quintana por su parte dice que siente algo de frustración y decepción, ya que a pesar de que trabaje en lo que le gusta, no encuentra respuestas con lo que se ha hecho desde la administración con este baremos de méritos. "Lo que sí siento es enfado, porque podría haber realizad un proceso más acorde a la particularidad canaria, porque no se ha tenido en cuenta, ni nuestros derechos, ni facultades, ni sentido común.

Denuncian que hay profesores que llevan más de 16 años en el mismo trabajo y no han sido reconocidos

Francisco Quinta cuenta que aunque ese listado sea provisional, no han sido incluidos en el listado de plaza fija. En el caso de su especialidad, hay 125 plazas y se han presentado 140, en la que no hay incluidas ninguno de los compañeros que llevan más 16 años en el mismo puesto de trabajo en Canarias.

"Para ponerte un ejemplo: Esto es como si Mercadona que tuviera 100 personas, que aunque trabajaran todos los años no fueran fijas en contrato y dijeran, vamos a estabilizar estas personas, pero deciden finalmente de las 100 contratar a 50 que trabajan en el corte inglés ahora mismo pero nunca en Mercadona. Esto es un ejemplo de lo que está pasando aquí y lo que han hecho con nosotros", añade.

Aunque haya aprobado las oposiciones y lleve 10 años trabajando en el mismo sitio, no ha conseguido una plaza, porque eligen a personas que no han pisado un centro escolar en Canarias. "Son gente que cumple con unos requisitos que no se han consensuado con el personal"

Cuenta que llevan con este proceso más de un año y cuatro meses y no cree que haya más de 100 personas interinas. Ambos coinciden con que se trata "de un proceso turbio: donde no se sabe bien que van a valorar, ni se han puesto los medios suficientes. Y es que un maestro no es una persona especialista en baremación de méritos, yo creo que ay otros perfiles y maneras de hacer las cosas. A día de hoy no tengo claro qué es lo que se ha valorado más".

Buscar nuevas fórmulas para incluirlos en las listas

Ángeles por su parte cuenta que a los interinos en este proceso no se les ha contado sus años de experiencia. "Aunque tengas 20 años trabajado solo vas a tener 7 puntos. Se tiene en cuenta si tienes un máster o si la carrera es nueva… Yo tengo 59 años, soy diplomada en educación general básica, que es un plan muy antiguo y la nota de la formación no me la han tenido en cuenta. Hay compañeros que sí que han entrado, peor no han tenido en cuenta su nota de formación. Entonces, ¿qué es lo que han baremado? Porque hay algunos criterios que se intentaran cambiar, para que los tuviesen en cuenta, pero no lo han hecho".

"Tienen que buscar una fórmula. Aquí hay muchos peninsulares que llevan muchos años trabajando en el sistema canario y muchos de ellos no ha entrado. No se trata de una cuestión de ser fuera o de las islas, es una cuestión de los que ya estaban trabajando aquí y de los que nunca han estado en el archipiélago, que llegan de nuevos y encima con exigencias".

Concluye destacando que en Sanidad han priorizado el tiempo trabajado en Canarias, en el Servicio Canario de la Salud, por eso no entendemos por qué en Educación no ocurre lo mismo. "Las cosas se puede hacer mejor y el proceso de sanidad lo demuestra"