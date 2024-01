Los profesores, aliviados por la prohibición del móvil en clase: "Acabaron en los tribunales"

El sindicato ANPE ha valorado de forma positiva la regulación que ha comunicado la consejería de Educación del Gobierno de Canarias para prohibir el uso del móvil en clase en los niveles educativos no universitarios. Una medida que se aplica en el ámbito público, dependiendo de cada centro privado o concertado, el aplicar también estas reglas.

Su presidente, Pedro Crespo, ha señalado que era necesaria la regulación ante los problemas que estaba ocasionado el uso del móvil, especialmente en Secundaria. Los casos más sangrantes han llegado a los tribunales, cuando su uso sobrepasaba la mera consulta y se grababa a los profesores. El sindicato ha llevado el caso de varios maestros que tuvieron que acudir a la justicia y cuyo caso se saldó con una sanción por sentencia para el alumnado.

Pero este no es el escenario que desean en el sector, por lo que piden la colaboración de los padres para que la medida sea un éxito, destacando que no se trata de coartar la liberta de nadie, sino de asumir que hay situaciones en los que no se pueden hacer algunas cosas. Algo que, como señala Pedro Crespo, también le pasa a los adultos y que, considera, es parte de la educación de la persona. “No puedes ir vestido de cualquier forma en cualquier sitio”, destacaba en Herrera en COPE Gran Canaria.

Crespo recordaba que ya hay centros en las islas que, motu propio, prohibieron el uso, destacando que lo ideal es que sea el propio claustro de cada centro, quien tome la decisión en función de la realidad que vive. Ahora, con este escenario, espera que los alumnos puedan disfrutar de una comunicación más fluida en el colegio, al mismo tiempo que lamenta que a los profesores les toque “hacer de policía”. Algo que no es agradable, pero que “hay que hacerlo”.

Dispositivo sobre el calor

Por otra parte, Crespo también ha valorado el dispositivo para los días intensos de calor que quiere poner en marcha la consejería de Educación. En este caso asegura que todavía no tiene la 'propuesta del Gobierno, pero creen que hay que plantearlo en dos planos distintos: a corto plazo, que creen que es lo que el consejero va a poner sobre la mesa, y por otra, en el medio-largo plazo, donde se tienen que mejorar las estructuras de los centros educativos y “no tener que esperar a situaciones complejas que pueden llegar en cualquier momento”, en referencia a unas olas de calor cada vez más habituales.