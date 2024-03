Los comités de empresa de Bienestar Social piden la dimisión de la directora canaria de Dependencia

Los dos comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han pedido por unanimidad de todos sus integrantes el cese con carácter inmediato de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

En una reunión telemática celebrada el miércoles, los comités de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han acordado pedir la salida de Ramírez por “la incompetencia demostrada para trabajar en coordinación con los trabajadores, acatar y transmitir las órdenes superiores, así como evaluar las acciones llevadas a cabo con el fin de revertir el caos actual que se ha producido en la Dirección General de Dependencia”.

Los comités de empresa aluden a los malos datos de febrero de 2023 en el sistema de Dependencia en Canarias, cuando, según el IMSERSO, solo se concedieron seis altas en el Programa Individual de Atención (PIA), frente a las 499 bajas.

Yolanda Cívicos, la delegada del Comité de Empresa de Las Palmas, denunció semanas atrás en COPE Canarias que esta tendencia negativa va a seguir “durante un tiempo”: “Si no se frena la dinámica de trabajo, se va a repetir y continuará varios meses”.

