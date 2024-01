Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife rechazan el "gratis total" en las guaguas

El Gobierno de Canarias ha decidido eliminar la obligación de un mínimo de viajes mensuales en transporte público acceder a la gratuidad de guaguas y tranvías, una decisión que, en palabras de la directora general de Transportes, creaba "un estrangulamiento a muchos de los cabildos a la hora de justificar esa subvención y, por otro, un efecto totalmente pernicioso en el modo de viajar de los propios usuarios del transporte".

Se trata de una decisión que, aunque beneficia a las islas más pequeñas, no gusta a los dos cabildos de las islas capitalinas. Tanto Gran Canaria como Tenerife consideran que un "gratis total", sin necesidad de tener un mínimo mensual de viajes, supondría "pervertir el sentido de la medida", que era fomentar el transporte público.

El presidente de Canarias, partidario de la gratuidad total en guaguas y tranvías Fernando Clavijo cree que se debería eliminar el mínimo mensual de viajes para poder utilizar el transporte público sin coste

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recalcaba en COPE que el decreto-ley habla de "viajero frecuente", es decir, aquella persona "que utilice la guagua y el tranvía cuando lo necesite, no viajes ociosos", destacando que la gratuidad total "no es el espíritu" de lo que recoge la norma.

Una gratuidad total sería "muy perniciosa"

En el mismo sentido se ha manifestado el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Teodoro Sosa ha explicado que van a "ir de la mano con el Cabildo de Tenerife, las dos islas tenemos que entendernos, porque prácticamente tenemos los mismos problemas y tenemos que buscar las mismas soluciones".

"La gratuidad va relacionada con la frecuencia. ¿A quién se le deja? ¿A quien intente todos los días coger la guagua y dejar el coche a un lado o a quien lo coge solo un día?", se ha preguntado. Por eso, considera que "sería muy pernicioso" dar barra libre a la gratuidad total: "Estamos dejando ya a mucha gente en las paradas porque las guaguas van llenas, siempre va a haber más demanda; en octubre llevábamos ya 20 millones más de viajeros que el año anterior y vamos a cerrar 2023 con 88 millones".

Sosa cree que se pueden buscar fórmulas como, por ejemplo, realizar un mínimo de "30 o 35 viajes cada trimestre, porque no tendríamos que estar corriendo cada mes para intentar justificar la subvención, o también para que un estudiante que no va a la universidad en agosto no deje de tener la gratuidad; así se daría holgura y facilidades".

Para el consejero grancanario, "no es lo mismo El Hierro, donde no puedes exigir a una persona mayor de Valverde 15 viajes al mes para ir a La Restinga, que Tenerife y Gran Canaria, donde sí tiene lógica un mínimo para intentar fidelizar al usuario".

El Gobierno de Canarias, "de la mano con los cabildos"

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández,aclara que lo que han buscado es dar libertad a los cabildos para que decidan cómo desarrollar la gratuidad en función de las características de cada territorio, Ahora, el reto está en que el Ministerio ponga más dinero para financiar el refuerzo de líneas y de conductores.