Expertos en educación sentencian: "La inteligencia artificial va a hacer mejores a los buenos profesores"

Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana el taller 'Hackeando la educación', un innovador evento que ha colgado el cartel de 'entradas vendidas' con más de 300 inscritos. La iniciativa, impulsada por ecca.edu y GEG Spain con la colaboración de Google for Education, busca repensar los modelos educativos y posicionar la Inteligencia Artificial (IA) como una aliada para docentes y alumnos. Los detalles de este encuentro, que ha superado todas las expectativas de asistencia, se han dado a conocer en el programa 'Herrera en COPE Canarias'.

‘Hackeando la Educación’, el encuentro que acercará la IA a los docentes canarios

Una aliada, no un enemigo

Frente al escepticismo que a menudo rodea a la IA en el ámbito educativo, los organizadores defienden su potencial transformador. Adrián Caraballo, miembro de la junta coordinadora de GEG Spain y responsable de Diseño e Innovación Educativos de ecca.edu, ha señalado que, como con toda tecnología disruptiva, "hay mucho miedo, se ha hablado muy mal también de ella, y realmente nosotros estamos aquí para ver cómo, desde un punto de vista reflexivo y crítico, sí que nos puede ayudar". La clave, insisten, es verla como una herramienta de apoyo y no como una amenaza.

Hay que ver a la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo" Adrián Caraballo Miembro de la junta coordinadora de GEG Spain y responsable de Diseño e Innovación Educativos de ecca.edu

En la misma línea, Miguel Ujeda, miembro de GEG Spain y coorganizador del evento, ha destacado que el docente siempre está en el centro del proceso. "El profesor [...] está en el bucle de interacción con esta tecnología, es decir, está en el centro, es quien pilota, es quien gobierna y quien dirige toda la acción", ha explicado Ujeda. Ha afirmado con rotundidad que la IA no busca sustituir a los profesionales, sino potenciar su labor.

Getty Images Educación tecnológica

Ahorro de tiempo y personalización del aprendizaje

Con la IA ahorras entre 5 y 10 horas a la semana, para trámites burocráticos" Gonzalo Romero Head de Google for Education en España y Portugal

Uno de los mayores beneficios de la IA es su capacidad para optimizar tareas. Gonzalo Romero, Head de Google for Education en España y Portugal, ha compartido datos de un estudio reciente en Irlanda del Norte que evidencia cómo la tecnología ha permitido a los docentes "ahorrar entre 5 y 10 horas a la semana" en procesos burocráticos. Romero ha insistido en la importancia de una "adopción de la inteligencia artificial de manera responsable, ética y con propósito pedagógico", subrayando que el aprendizaje es, ante todo, "un acto social y humano".

Herramientas como Gemini o NotebookLM de Google pueden actuar como un "asistente inteligente" para el diseño de clases, la programación de aula e incluso la evaluación. Gonzalo Romero ha puesto un ejemplo práctico: un profesor podría crear un asistente personalizado con el contenido de una asignatura, como literatura, para que el alumno pueda resolver dudas, escuchar la materia en formato podcast o ver infografías, facilitando así la personalización del aprendizaje.

Alamy Stock Photo Inteligencia artificial

Talleres prácticos para 'hackear' el aula

El evento 'Hackeando la educación' se caracteriza por su enfoque "eminentemente práctico", como lo ha descrito Miguel Ujeda. El objetivo es que los profesores puedan "empezar a aplicar lo que han aprendido" al volver a sus aulas. Los talleres están diseñados para ser interactivos y entretenidos, con un toque de "show" para implicar a los asistentes, que acuden con sus propios dispositivos para trabajar en directo bajo la guía de los ponentes.

Por ejemplo, Adrián Caraballo, junto a la compañera Berta Ferré, impartirá un taller con herramientas como Canva y Freepik para generar recursos interactivos, desde elementos de gamificación hasta fichas que se autocorrigen. Caraballo ha mencionado el potencial de modelos de creación de imágenes de Google, como 'nano banana', para "generar o crear una serie de contenidos que no solo me va a ayudar como docente en el aula, sino que va a permitir que la experiencia de aprendizaje del alumnado sea más enriquecedora".

Adrián Caraballo, miembro de la junta coordinadora de GEG Spain, y responsable de Diseño e Innovación Educativos de ecca.edu (izquierda); Miguel Ujeda, miembro de GEG Spain también y uno de los coorganizadores del evento (centro); y Gonzalo Romero, Head de Google for Education en España y Portugal (derecha).

Por su parte, Miguel Ujeda y Alberto Gelsán enseñarán a diseñar guías personalizadas de aprendizaje con Gemini, aplicando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Han mostrado ejemplos como la creación de un 'microsite' para que alumnos de primaria exploren los ecosistemas o un entorno de escritura que ofrece feedback en tiempo real a estudiantes de la ESO en la redacción de informes académicos extensos.

Gonzalo Romero ha concluido elogiando la iniciativa y su impacto. "Canarias se posiciona como un referente nacional", ha afirmado, destacando que no ha visto "un evento con tanto contenido pedagógico" para formar a tantos profesores simultáneamente. Para Romero, a diferencia de otras tecnologías que no perduraron por falta de un propósito pedagógico claro, "la inteligencia artificial ha llegado para quedarse" y para crear oportunidades a largo plazo en la educación.