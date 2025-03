Una experta, sobre el incremento de edad mínima para acceder a redes sociales: “El control parental es necesario hasta que la persona sea adulta”

Esta semana, después del Consejo de Ministros, saltaba la noticia: se daba el visto bueno al anteproyecto de Ley para la protección de los menores en los entornos digitales. En él, varias medidas como órdenes de alejamiento virtuales, regulación de los deepfakes -la generación de pornografía infantil realizada con inteligencia artificial-, pero, sin duda, la que más debate ha generado: el incremento de edad -de los 14 a los 16 años- para acceder a las redes sociales.

En COPE Canarias hemos analizado esta cuestión y la conveniencia de subir la edad de acceso a los menores a las plataformas sociales con la experta en comunicación social y community manager Elena del Real. Ha comentado que está muy a favor de la medida: “Yo entiendo que esta subida o esa elevación de la edad hasta los 16, tiene que estar en consonancia con un poco la legislación. A nivel jurídico, pues de las cuestiones jurídicas que puede representar una persona, en este caso un menor de menos de 16 a un menor entre 16 y 18 y después ya un adulto a partir de 18. Entonces, creo que un poco están equiparando esa parte porque se están convirtiendo las redes sociales en un lugar en el que se están cometiendo diferentes problemas”.

Incluso ha comentado Elena que algunos padres ya están tomando medidas: “Justo esta semana además he visto varios perfiles menores en los que en la descripción del perfil, en la bio, se explica que tiene el control parental y que la cuenta está supervisada por su padre, su madre o los padres o los tutores. Cosa que me parece lógica. Yo veo una niña de 11 años maquillándose o haciendo cosas o explicando su día a día, pero qué bueno que sí, eso me da un poco la tranquilidad de decir, oye, pues por lo menos está supervisado”.

CONTROL PARENTAL

Otra de las cuestiones sobre la que ha girado el debate es la conveniencia, o no, de habilitar el control parental. Del Real sí es partidaria de ello: “En principio es verdad que el control parental tiene que ser algo que esté implantado hasta que esa persona sea adulta”. Cuestión que, de una manera u otra, ya existe en multitud de dispositivos y plataformas, a la hora de limitar el número de horas, por ejemplo, de acceso y uso de las aplicaciones. De igual forma se podría aplicar a las redes sociales.

SOBREEXPOSICIÓN A LAS PANTALLAS

Visto el debate, la pregunta es casi evidente ¿A qué edad es conveniente que los más jóvenes comiencen a tener acceso a la tecnología? Elena del Real no es tan partidaria de la edad como del buen uso que puedan hacer de ella: “Ya hay estudios a nivel de neurociencia que confirman que los niños están creando su cerebro hasta los 6 o 7 años. Entonces, si tú a un niño de año y medio le das una tablet para que se entretenga, después no te quejes a la larga de que a los 10 tenga una serie de enfermedades o una serie de reacciones, porque es que tú lo estás incentivando todo el rato”. Añade, además, la experta en comunicación: “Las personas que han creado, por ejemplo, TikTok, incluso Pinterest, ese tipo de aplicaciones afirman que son como un agujero negro que crees que estás 5 minutos y han pasado 3 horas. Controlen mucho el tiempo de sus hijos. Un control parental fiscaliza qué videos de YouTube ves, con qué compañeros te conectas para jugar en videojuegos, porque después esas otras, no solamente los videojuegos, sino todos aquellos programas en los que tú puedas trabajar en línea o realizar cualquier tipo de actividad, porque pueden ser focos problemáticos a edades tempranas”.