Ángel Correas: "El mejor control para menores en el entorno digital, empieza en la educación"

El consejo de ministros avanza hoy un tema importante, socialmente hablando. Crear o plantear herramientas para que los padres puedan controlar el contenido al que acceden sus hijos a través de Internet y el tiempo de uso de las pantallas.

Como digo es un tema importante, que despierta interés en las familias y que se anuncia mientras arrecia la tormenta en la investigación a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez que ha sido citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. Se acabó el debate de si está investigada o no. El 5 de julio, declara, a las 10 de la mañana.

La investigación sobre Begoña Gómez sobrevuela permanentemente la actualidad por muchos anuncios que se hagan. Eso no quiere decir que lo que hoy se avanza en materia de control parental no sea importante siempre que no quede en un brindis al sol.

Para hablar de este tema hay que partir de un dato: a los 11 años, la mitad de los niños españoles ya tienen un teléfono móvil y a los 12, es la mayoría. En el momento en el que tienen ese móvil en la mano se abre la puerta a millones de contenidos y no siempre sabemos o podemos saber qué tipo de mensajes están recibiendo nuestros hijos.

Es como si entrarán en un mundo paralelo que se hace difícil de controlar para los padres porque esos menores reclaman cada vez más privacidad e independencia y no siempre es fácil entrar ahí. sobre todo cuando las reglas no han quedado claras desde el principio o cuando los propios niños van por delante de sus padres en el manejo de redes sociales y contenidos.

Lo que hoy se propone son varias medidas que faciliten esa supervisión sobre la actividad de los menores en el llamado “entorno digital”. Se trata de un anteproyecto de ley cuya medida estrella propone que móviles, tablets y ordenadores lleven incorporado de fábrica un control parental. Debe ser gratuito y fácil de usar. Con esta herramienta, los padres o tutores pueden limitar el tiempo de uso del móvil o bloquear el acceso a páginas que no consideren adecuadas. Esto ya existe pero ahora se pretende que sea universal.

El proyecto de ley también contempla que los pediatras puedan evaluar periódicamente en consulta si el menor tiene algún tipo de adicción a las pantallas.

Otra de las medidas sería la de imponer orden de alejamiento digital para aquellos que cometan delitos sobre los menores y nuevas penas para los que usen la Inteligencia Artificial para manipular imágenes como en el caso de Almendralejo. Seguro que te acuerdas varios menores crearon desnudos con el rostro de compañeras. Es algo que después hemos visto más veces.

Te estarás preguntando y todas estas medidas, ¿cuándo las van a aplicar? Todavía no hay una fecha en concreto porque es un anteproyecto de ley que ahora tiene un trámite parlamentario para ser aprobado en el Congreso. Con esto se soluciona el problema de los menores y los riesgos de Internet o las adicciones a las pantallas?

Hombre, estas medidas pueden ayudar bastante, pero me da que el mejor control parental empieza en casa, por la educación. Esa es la base de todo lo demás.