Estos son los puestos de trabajo más demandados y de más dificil cobertura en Canarias

Los puestos de trabajo más demandados y de difícil cobertura en Canarias son los de camarero, cocinero, electricista y conductor de camiones y guaguas debido, fundamentalmente, a la falta de experiencia, formación e idiomas.



Según un informe del Servicio Canario de Empleo (SCE) presentado este jueves, también se precisan y no se encuentran jardineros, socorristas, albañiles, encofradores, cerrajeros, así como carniceros, pescaderos, dependientes de comercio y auxiliar de ayuda a domicilio.



La falta de oferta formativa y experiencia, además de un bajo nivel de inglés y alemán son los principales motivos por los que no se encuentra mano de obra para estos empleos, ha precisado la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, quien ha anunciado que se está trabajando en un estudio para conocer con más detalle las causas por las que un trabajador rechaza un empleo.



Ha avanzado que también una distancia superior a 30 kilómetros hace que algunas personas denieguen un empleo y también la falta de alquileres razonables en los municipios turísticos.



En la presentación de los resultados del informe "Plan de Prospección Laboral", el primero de este tipo que se realiza en las islas, también ha estado presente la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, quien ha explicado que el servicio de prospección laboral está dirigido a las empresas para conocer sus necesidades en materia de empleo.



Está formado por un equipo de 12 técnicos prospectores distribuidos por Canarias, los cuales visitan las empresas, y se convierten en los interlocutores entre ellas y el SCE con el fin de dar al Gobierno de Canarias información sobre las profesiones futuras, así como de las actuales de difícil cobertura.



De esta forma, ha indicado la directora del SCE, se pueden conocer las necesidades reales del mercado para elaborar el catálogo formativo y los certificados profesionales y capacitar a las personas demandantes de empleo en aquellas profesiones más demandadas o donde hay más dificultad de inserción.



Entre las conclusiones de este estudio ha destacado que es necesario adecuar las competencias y la formación de las personas demandantes de empleo a las necesidades reales del mercado e impulsar la cualificación profesional, de cara a obtener la certificación que permita desarrollar la actividad profesional según estándares de competencia y dentro del marco legal de referencia para determinadas ocupaciones.



Asimismo, Dunia Rodríguez ha precisado que este plan de prospección laboral surge a raíz de la necesidad de ayudar a las empresas en la búsqueda del talento y a las personas desempleadas en la búsqueda de oportunidades laborales, mejorando así su empleabilidad.



Para la directora del SCE es fundamental en la hostelería y turismo tener conocimientos mínimos de idioma, motivo por el que en la oferta formativa de este año, que se acaba de publicar hace una semana, se ha incrementado en un 63% la formación en lenguas en esa familia profesional.



Además, ha explicado que se ha impulsado la formación con compromiso de contratación, donde se pueden hacer un itinerario formativo "ad hoc" para cada puesto de trabajo presentado por las propias empresas, que recibirán una subvención directa para ello.



Según Rodríguez, el sector de la construcción "tiene muchísima dificultad" para encontrar mano de obra también por la falta de certificación, ya que no pueden trabajar si no se tienen los carnés profesionales.



Lo mismo sucede en los transportes, ha indicado la directora del SCE, quien ha señalado que en La Gomera y en El Hierro ni siquiera hay centros que puedan hacer esta formación, con lo cual es preciso hacer un despliegue importante en estas islas para poder formar a los trabajadores.



En cuanto a los carniceros, charcuteros y pescaderos, ha dicho que es imprescindible tener una formación profesional mínima y los carnés fitosanitarios.