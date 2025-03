Endesa y la Fundación Integra mejoran la empleabilidad de 50 personas

Fundación Endesa y Fundación Integra ayudan a mejorar la empleabilidad de 50 personas en exclusión social en Canarias con la nueva edición del programa ‘Cambiando Vidas’

Mediante talleres impartidos por voluntarios de Endesa se facilitan herramientas que ayuden a los participantes a superar con éxito una entrevista de trabajo.

Además de formación, los candidatos reciben orientación profesional para poner en valor sus capacidades y mejorar su autoestima y confianza.

En la primera edición de esta iniciativa, en 2024, se logró impactar de manera significativa en la vida de 50 personas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2025– Fundación Endesa y Fundación Integra lanzan la segunda edición de su programa ‘Cambiando Vidas’ en Canarias, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de 50 personas en situación de exclusión social severa en las Islas.

El acto de presentación ha tenido lugar en la mañana de este miércoles, 12 de marzo, en la sede de Endesa en Tenerife. En él han estado presentes José Manuel Valle, director de Relaciones Institucionales de Endesa en Canarias; Fernando Endeiza, en representación de la Fundación Endesa; Elena de la Guardia, gerente de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial; Patricia Satrústegui, directora de Sostenibilidad de la Fundación Integra; y Esther Sarmiento, coordinadora insular del proyecto "Barrios por el Empleo". Todos ellos han estado acompañados por voluntarios y participantes del proyecto.

El programa, que se desarrolla además de en Canarias en Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón e Islas Baleares, ofrece formación, orientación y apoyo personalizado a colectivos como jóvenes en riesgo de exclusión, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, refugiados, etcétera.

El programa ‘Cambiando Vidas’ cuenta con la participación de los voluntarios empleados de Endesa, quienes se implican impartiendo talleres de formación a los participantes. En total, 12 voluntarios de Endesa han formado parte del programa en Canarias.

Mediante estos talleres los voluntarios ayudan a los participantes a mejorar sus conocimientos sobre el mercado laboral y los procesos de selección y trabajan juntos herramientas y habilidades para facilitar que pasen con éxito una entrevista de trabajo. Además de la formación, los candidatos reciben acompañamiento personalizado, con orientación profesional que les permite poner en valor sus capacidades y mejorar su autoestima y confianza.

Indira, en calidad de beneficiaria de la primera edición del programa en Tenerife (en 2024), relató a los asistentes que este fue “el puente” que necesitaba: “Me dio la seguridad para enfrentarme a mis miedos y la oportunidad de tener un trabajo y ser una trabajadora más, sin mi pasado en la espalda”. Indira pasó su adolescencia entre juicios y psicólogos, y nunca tuvo apoyo familiar, ni económico. Necesitaba un empleo para salir adelante, lo que consiguió finalmente, marcando un antes y un después en su vida. “Mi trabajo me aporta estabilidad económica, poder llegar a final de mes. Me hace sentir realizada porque me lo gano yo misma, dando lo mejor de mí”.

En su primera edición en Canarias, ‘Cambiando Vidas’ consiguió impactar de manera significativa en la vida de 50 personas. Muchas de ellas, como Indira, lograron incorporarse al mercado laboral, lo que les permitió no solo mejorar su situación económica, sino también incrementar su calidad de vida y la de sus familias.

La directora de Sostenibilidad de Fundación Integra, Patricia Satrústegui, ha agradecido a Endesa y su Fundación por creer en el valor de este proyecto y confiar en Fundación Integra como socio para llevarlo a cabo, asegurando que “es un programa de largo recorrido que se basa en la formación y el empleo como fórmula para que las personas puedan salir adelante junto a sus familias y construir una nueva vida lejos de la dependencia y la exclusión”.

El director de Relaciones Institucionales de Endesa en Canarias, José Manuel Valle, se refirió a “la responsabilidad que tenemos todos y el compromiso social por construir una sociedad más justa y solidaria“. Además, insistió en que iniciativas como esta permiten dotar de herramientas a personas que desde hace tiempo están haciendo un esfuerzo por integrarse en el mundo laboral.

Por su parte, Fernando Endeiza, destacó los excelentes resultados obtenidos en la edición de ‘Cambiando Vidas’ del año anterior, una convocatoria que superó las expectativas iniciales y se mostró optimista con el resultado final a obtener en esta nueva convocatoria. Esperando además que iniciativas sociales de este tipo tengan una continuidad.

Cerrando el encuentro, Esther Sarmiento, coordinadora insular del proyecto "Barrios por el Empleo", ha agradecido a Endesa y a su Fundación su compromiso con este proyecto, asegurando que “cambiar la vida de cada persona que participa es una gran satisfacción para todos, empezando por el protagonista de esta acción que debe sentirse muy orgulloso por poner todo de su parte para aspirar a una nueva oportunidad. Para ellos es todo un reto y para nosotros también”. Una iniciativa diseñada para dotar a los beneficiarios de las herramientas y los recursos para poder tener un futuro en el mundo laboral y que vuelvan a ser personas independientes, trasladando este bienestar a sus familias.