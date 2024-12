Endesa en Canarias celebra la gala de la II edición de los Premios Endecan con ocho galardonados

Endesa acaba de dar vida a los Premios Endecan, un nombre que surge de la raíz entre Endesa y Canarias. Se trata de una iniciativa que pretende reconocer los méritos y dar visibilidad a personas, empresas y a instituciones que con su labor y profesionalidad hayan destacado en ámbitos como la sostenibilidad, la biodiversidad, la investigación, el talento, el deporte, la cultura, la solidaridad o que hayan sido un ejemplo a la hora de conseguir objetivos como la igualdad y la superación.

El jurado de esta segunda edición deliberó entre 24 candidaturas presentadas para ocho modalidades resultando ganadores los vecinos de El Hierro por su gran humanidad con los miles de migrantes en la vida y en la muerte (Premio Endecan a la Solidaridad), la gomera Miguelina Padrón (Premio Endecan al Deporte), el proyecto majorero de recuperación de la tortuga boba liderado por el Cabildo de Fuerteventura (Premio Internacional Endecan a la Biodiversidad), el ayuntamiento de Adeje (Premio Endecan al Municipio más Azul), la astrofísica de Agaete Ariadna Calcines Rosario (Premio Endecan al Talento Científico y Tecnológico), la empresa aérea Binter Canarias (Premio Internacional Endecan a la Sostenibilidad), los hermanos Pablo, Adrián, Obdulia y sus padres por la lucha contra la enfermedad Duchenne (Premio Endecan a la Igualdad y Superación) y el Museo Vivo de La Aldea (Premio Endecan a la Cultura).

Los ocho galardonados recogerán su premio en una ceremonia que se celebrará en el hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, en Santa Cruz de Tenerife.

Endesa creó el año pasado en Canarias los premios Endecan, acrónimo de Endesa y Canarias, con motivo del 130 aniversario de la llegada de la electricidad al Archipiélago, el 31 de diciembre de 1893, en Santa Cruz de La Palma, evento que convirtió a esta pequeña localidad canaria en la sexta del mundo en tener alumbrado eléctrico en sus calles.

Este milagro se produjo gracias a la antigua planta hidroeléctrica El Electrón, cuyo edificio histórico fue cedido por Endesa al municipio de la capital palmera. El premio que este año afronta su segunda edición nace con vocación anual. Además, los premios Endecan representan el deseo de Endesa de compartir y homenajear a la sociedad isleña, de la que forma parte, y a la que ha acompañado durante décadas en su día a día, en todas sus actividades económicas y en el desarrollo de esta tierra.

Los candidatos premiados en estos II Premios Endesa Canarias (Endecan) son acreedores indiscutibles de su contribución, a través de las modalidades por las que fueron propuestos, a que nuestra sociedad sea mejor, más respetuosa con el medio ambiente, con un espíritu de equipo, con una sociedad rica en diversidad, con firmes valores deportivos, fomentando la cultura, trabajando por la investigación, abogando por el emprendimiento y por el bien colectivo.

Binter Canarias.

Premio Endecan a la Sostenibilidad

Endesa reconoce el esfuerzo realizado por la empresa de transporte aéreo Binter Canarias y su compromiso por reducir la contaminación y la huella de carbono renovando su flota con la incorporación de modelos más sostenibles.

Lo que les ha permitido reducir el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la contaminación acústica. También han adaptado su servicio a bordo con material ecológico de cartón y papel reciclado 100% compostable. El reto de la compañía está en reducir 15 toneladas de residuos al año.

Centro de Conservación y Recuperación de Tortuga Boba del Cabildo de Fuerteventura

Premio Internacional Endecan a la Biodiversidad

El Cabildo de Fuerteventura lidera un ambicioso proyecto, en marcha desde el año 2006, para la recuperación y conservación de la tortuga boba marina en la isla. El sueño del amplio equipo que trabaja en esta iniciativa: lograr que 300 años después la tortuga boba vuelva a anidar en las playas de Cofete.

El trabajo que desarrollan se estructura en tres líneas de actuación: la conservación de las crías en la guardería, la recuperación de las tortugas accidentadas en alta mar y la educación y concienciación ambiental. Desde sus inicios ya han logrado recuperar 3.000 ejemplares y el nacimiento con éxito en la isla de 2.400 crías de un total de 4.000 huevos traídos desde Cabo Verde.

Vista aérea del municipio de Adeje

Premio Endecan al Municipio Más Azul

Adeje, uno de los destinos turísticos más importantes de Canarias y España, aglutina buena aparte de la oferta hotelera de la isla de Tenerife. El municipio ha sido el primero y único por ahora en sumarse a la galardonada iniciativa Comunidades Turísticas Circulares, un proyecto liderado por la Patronal Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) junto a las asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga Canarias-Asaja).

El Ayuntamiento de Adeje se ha convertido en un ejemplo a seguir y desde 2019 trabaja para aprovechar las toneladas de desperdicios orgánicos que generan los hoteles, transformando este material en compost de alta calidad para las fincas agroecológicas de Tenerife. Con este proyecto se ha evitado la emisión de 7.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Ya son 24 los hoteles que se han sumado con el Ayuntamiento a esta iniciativa tan respetuosa con el medio ambiente.

Ariadna Calcines, es una de los 25 mejores astrofísicos de nuestro país

Premio Endecan al Talento Científico y Tecnológico

Ariadna Calcines nació hace 41 años en el municipio de Agaete, sin embargo, desde muy pequeña su mirada estuvo puesta en el firmamento. Ha sido elegida entre los 25 mejores astrofísicos de nuestro país y recientemente ha sido distinguida en Japón con el premio a la mejor charla en el Congreso Internacional SPIE Telescopios Astronómicos e Instrumentación.

Su trayectoria profesional está plagada de premios. En la actualidad Ariadna dirige el grupo de Diseño Óptico en el Centro de Instrumentación Avanzada de la Universidad de Durham, Reino Unido. Su investigación en lentes telescópicas cada vez más finas, pero más potentes en cuanto a visualización nos acercan al espacio.

Solidaridad de los vecinos de El Hierro. | ENDESA

Premio Endecan a la Solidaridad

Apenas son 12.000 vecinos en la isla de El Hierro, pero ser una población pequeña no está reñido con tener el corazón más grande. Los herreños, lejos de batallas políticas, han estado unidos y organizados desde 2023 para recibir a pie de puerto a los miles de migrantes que arribaban a sus puertos en cayucos. Han demostrado tener una Humanidad en mayúsculas no solo para asistir a los que llegaban vivos y que dotarles de las necesidades más básicas sino también para que los muertos no partieran tan solos hacia el otro lado.

Los que nunca pudieron ver el faro de Orchilla descansan en paz en algún cementerio herreño, algunos sin nombre, pero a ninguno le ha faltado un grupo de vecinos para acompañarles y unas flores para dar abrigo a esas lápidas. Las mujeres se organizan a través de un grupo de WhatsApp para organizarse en los entierros.

Los hermanos Pablo y Adrián, afectados por el síndrome Duchenne, junto a su familia

Premio Endecan Igualdad y Superación

Si duro es que tu primogénito sea diagnosticado de la enfermedad de Duchenne, una enfermedad neurodegenerativa considerada muy grave para la que no existe cura y que acaba limitando hasta la silla de ruedas al paciente, imposible describir el estado de ánimo de Obdulia y Verne —los padres de Pablo y Adrián— cuando se les comunica que su segundo hijo también es portador de la enfermedad.

Lejos de hundirse la familia ha seguido adelante dando calidad de vida y normalidad a Pablo y Adrián, a los que llaman sus guerreros. Obdulia, la madre es la presidenta de Asenecan, una asociación creada para ayudar a los enfermos neuromusculares y reivindicar sus derechos de igualdad e integración. Pablo terminó su Grado de Geografía en la ULPGC y Adrián estudia en este momento Traducción. Hace dos meses que Pablo ha fallecido, pero dejando vivo un gran legado para las familias que luchan contra la enfermedad.

La gomera Miguelina Padrón

Premio Endecan al Deporte

Miguelina tiene 77 años, baila, viaja por todo el mundo, hace la comida para toda la familia, cose y acude todos los días a entrenar con su nieta al gimnasio. Pero es que, además, ha sido los dos últimos años campeona de España en levantamiento de peso senior, en la modalidad Powerlifting, y en febrero de este año quedó subcampeona de Europa.

En la actualidad tiene 28 récords de España y se prepara para revalidar dentro de unos días su título nacional. El récord de Miguelina está 47,5 kilos en sentadilla, 33 kilos en banca y 57,5 kilos en peso muerto. Empezó a entrenar con su nieto hace apenas tres años quien la animo a ir cogiendo todos los días el palo de la escoba y sumarle peso, así Miguelina consiguió hacer desaparecer sus dolores de espalda y convertirse en una campeona.

Museo Vivo de la Aldea, en Gran Canaria

Premio Endecan a la Cultura

El Museo Vivo de la Aldea está considerado como el espacio cultural vivo más importante de Europa, según el Comité Internacional de Museos. Recrea en escenarios reales, ya sean casas, almacenes o locales, cómo vivían nuestras abuelas y abuelos, cómo trabajaban, hacían la comida o pasaban el tiempo libre. La Fundación se ocupa de lograr que la organización de las visitas, que aumentan cada vez más, funcione como un reloj.

El germen del proyecto surgió cuando unos maestros de la Aldea se percataron de que la verdadera sabiduría vivía en los mayores del pueblo. Entonces comenzaron a llevarlos a la escuela para que explicaran a los más pequeños cómo se vivía en su época. Un día decidieron hacer la visita a la inversa, es decir, llevar a los alumnos a las casas y a sus fincas para ver de cerca la historia que habían escuchado. Ahora pueden ver intactas la casa del médico, la herrería, la carnicería o la zapatería. Un viaje en el tiempo de la mano de la cultura oral de los mayores del municipio.