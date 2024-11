Una empresa canaria envía 500 colchones a las zonas más afectadas por la DANA en Valencia

A raíz del desastre, surge la solidaridad. En España somos así. Suficiente es con vivir el día a día en continuo debate e -incluso- enfrentamiento, como para que, en el peor de los momentos, cuando vemos a nuestros vecinos pasarlo mal, dejamos a un lado todo lo secundario y arrimamos el hombro para salir adelante juntos. Ante la tragedia de la DANA, numerosas han sido las muestras de solidaridad que han llegado de toda España. Y también, por supuesto, de Canarias.

Esta misma semana, conocíamos que la empresa 'Dormitorum', nacida en Tenerife, iba a donar más de 500 colchones para ayudar a que los municipios más afectados por los efectos de las riadas, en Valencia, comenzaran a recuperar la normalidad. En COPE Canarias hemos hablado con Alexis Amaya, propietario y fundador de la empresa. Nos contaba que la iniciativa surgió por motu propio: “Fue todo muy orgánico. Estaba en mi casa, no había querido ver nada de la desgracia que ha ocurrido en Valencia, estaba un poco sensible, y el sábado no pude evitarlo. Empecé a ver y ya me levanté el domingo y preparé un despliegue, ya que tenemos un almacén logístico muy cerca de la zona afectada”.

ENTREGA EN MANO

Amaya contactó con compañeros con tiendas similares en Yecla, en Murcia, y también en la misma provincia de Valencia, cuyos comercios lo habían perdido todo. Les comentaron que los más efectivo era la entrega directa, y no la donación a organizaciones: “Fuimos con el camión a los lugares afectados y abríamos el furgón en los cruces donde vivían las personas en casas bajas. Allí se acercaba la gente. No habíamos caído, que es verdad que la comida, la ropa, el agua, las bombas son importantes, pero claro, las personas estaban durmiendo en el suelo, no tenían siquiera donde dormir”.

ESCENARIO DANTESCO

Se ha utilizado mucho en las últimas semanas, pero la expresión 'zona de guerra', tal vez sea la más descriptiva para etiquetar todo lo que vieron los desplazados de Canarias en la ayuda al pueblo valenciano. El propio Alexis Amaya declaraba lo vivido: “Fuimos a algunos de los pueblos más afectados. Paiporta, Massanassa, Algemesí. Ayudamos a la gente a subir los colchones a sus casas y, sobre todo, el escenario en las viviendas bajas era sobrecogedor. No había nada parecido. Solo en las películas. Estaba todo anegado. El agua había llegado a los 2 metros de altura. Esta gente lo ha perdido todo y habría que seguir ayudándoles para salir adelante”.