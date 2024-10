El desgarrador testimonio de una superviviente de la DANA: "Pensaba que me había muerto"

"Yo estaba en el coche, se empezó a inundar y me agarré a un árbol. Estaba hablando con mis padres por teléfono y les tuve que colgar porque el agua me arrastraba. Lo intenté todo lo posible, pero el agua me arrastró 800 metros. En esos 800 metros me comí coches, personas, ramas... hasta que acabé en un arbusto. Fue a lo mejor un minuto lo que me arrastró el agua. Yo pensaba que me había muerto, no sacaba la cabeza. A mi pareja pensaba que la había perdido, pero tuvimos la suerte de que nos encontramos en un arbusto los dos. Muy importante la fuerza, la esperanza, la valentía. Si no nos rescataban, saldríamos a pie". Es el testimonio de Paula, que salvó su vida de la DANA agarrándose a una rama junto a su pareja. Una dura historia que ha contado en 'El Cascabel' de TRECE este jueves.

Para Paula, fue todo "una horrible pesadilla pero por suerte se ha quedado en eso. Fue todo en cuestión de segundos. Se llenó el coche de agua en cuestión de segundos"

Otro de los testimonios con los que ha contado el equipo de Antonio Jiménez este jueves es el de Arancha, vecina de Letur, en Albacete, sin contacto con sus familiares en Valencia desde hace 24 horas. "Cuando hablaba con mis familiares, se cortó la comunicación porque les entró el agua en casa. Ver las imágenes de Paiporta es desolador", ha contado visiblemente emocionada. Para Arancha, "parece que hubiera pasado un mes desde ayer".

Un escenario muy similar al que ha explicado Fede, víctima de la DANA en Guadassuar, Valencia: "tengo 50 años y no recuerdo nada parecido. Tampoco lo recuerda mi padre. Es una locura".

Los equipos de emergencias siguen con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras las gravísimas inundaciones por la DANA que ha arrasado en Valencia y otras localidades de Castilla-La Mancha, en las que han muerto 158 personas según el último balance de este miércoles, de las que 155 son solo en Valencia, una en Mira (Cuenca), otra en Letur (Albacete) y una en Málaga.

A partir de este viernes, efectivos del Ejército se suman a los trabajos en Valencia y el ministro del Interior, Grande-Marlaska, se incorpora de "forma permanente" al equipo de CECOPI del 112. Además, se sumaránn nuevos efectivos de la UME por lo que este viernes estarán desplegados 1.700.

El mayor número de víctimas mortales se concentró en Paiporta, una comunidad de 25.000 habitantes cerca de Valencia, donde la alcaldesa, Maribel Albalat, dijo que habían muerto 62 personas. En el municipio de Letur, en Albacete, se busca a cinco personas.