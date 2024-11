Los bomberos andaluces, en la zona cero de la DANA: "Esto parece la guerra"

“Parece la guerra”. Son las palabras de Salva Olivas, uno de los bomberos andaluces desplegados en la zona más devastada de Valencia, donde el temporal se ha cebado dejando cientos de víctimas. Los supervivientes han perdido sus casas. Tampoco tienen comida para llevarse a la boca.

El temporal lo ha arrasado todo. “Cuando llegamos, me dieron ganas de echarme a llorar, veías a los niños pequeños montados en carritos de supermercados empujados por sus madres. Parecía el éxodo de una guerra”.

Imagen de una de las localidades afectadas

Gran despliegue de Andalucía en Valencia. En estos momentos hay sobre el terreno más de doscientos efectivos, entre bomberos, policía local, enfermeros y técnicos. También hay nueve perros de búsqueda y voluntarios de Protección Civil sobre el terreno.

EMOCIONES CONTENIDAS

En estos momentos, toda ayuda es poca para los vecinos de la Comunidad Valenciana. Y eso lo saben bien los bomberos andaluces que trabajan sobre el terreno. Llegaron sólo unas horas después de la tragedia.

Tienen el puesto de mando en la localidad de Alfafar, una de las más afectadas por la DANA, donde la lluvia ha dejado demasiadas víctimas mortales. Salva Olivas es uno de ellos. Llegaron el miércoles. Dice que por las noches intentan descansar, aunque no es fácil. Muchas emociones contenidas. Demasiadas imágenes. Demasiado dolor.

Europa Press Muchos voluntarios trabajan en Alfafar, una de las zonas más afectadas

Cuando cae la tarde, el puesto de mando avanzando de Valencia corta a las toda la actividad . No hay posibilidad de trabajar por la noche. No hay luz en ningún sitio. La oscuridad inunda las calles y convierte estas zonas en pueblos fantasmas.

Hay mucho trabajo por hacer. Cuando un equipo de COPE Andalucía habla con este bombero de Málaga, nos cuenta que están achicando agua de sótanos, revisando vehículos y abriendo las vías principales del pueblo.

Es increíble la solidaridad de los vecinos. No hay supermercados, aún así, lo poco que tienen, nos lo dan Salva Olivas Bombero

Cada día se enfrentan a sótanos anegados. A calles destrozadas donde se amontonan decenas de coches convertidos en chatarra. Lo más complicado para ellos es definir el trabajo que van a realizar cada día. “Hay tanto por hacer que es difícil. Porque hay trabajos que son necesarios, pero no son tan prioritarios.”

Sin embargo, una buena decisión puede salvar una vida. Aunque por el momento, no han encontrado a ningún superviviente. Así de duro.

Esa es la peor de las noticias. Pero ellos no se detienen. No tienen tiempo de pensar en eso. Porque es clave que no se desmoronen. Lo tienen claro. Ellos son ahora el aliento de los supervivientes. “Seguiremos buscando posibles víctimas en los sótanos y garajes hasta que nos vayamos”.

LA SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS

Trabajan mucho y cunde muy poco. La magnitud de la tragedia es tan grande que lo que hacen, no se nota como debería. “Ayer estuvimos achicando un sótano, teníamos un contingente de siete vehículos, y en doce horas conseguimos reducir el nivel de agua de un sótano un metro”.

EFE Vehículos amontonados sobre las vías del tren en Alfafar (Valencia)

Salva quiere hacer hincapié en la solidaridad de los que lo han perdido todo. “No saben cómo agradecernos que estemos aquí. Donde estamos no hay supermercados, tienen que desplazarse a otros municipios, y lo poco que tienen nos lo dan”.

Salva y sus compañeros saben que esto no lo van a olvidar nunca. “Me quedo con el primer día. El día que llegamos a Alfafar. Parecía una pesadilla, algo irreal.” Una tragedia injusta de una magnitud nunca vista en nuestro país.