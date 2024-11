Una embarcación llega a Canarias, con personas de 10 nacionalidades distintas

En las últimas horas, han llegado tres embarcaciones con 172 personas a bordo. Este fin de semana hemos vivido otro repunte migratorio y son ya cerca de 38.000 personas las que han llegado a las islas durante este 2024.

En una de las últimas embarcaciones había gente de hasta 10 nacionalidades distintas, entre ellas Bangladesh, Pakistán o Yemen. De nuevo vemos como en las embarcaciones vienen gente de latitudes muy lejanas. El cierre de la ruta Mediterránea es una de las razones que explican el que haya personas de esos países.

En Herrera en COPE Canarias, hemos hablado con Francis Mendoza, coordinador de Protección Civil en El Hierro. Él ha estado en el dispositivo en el que han llegado todas esas personas a la isla. Relata que a pesar de que estuvieron hasta cuatro días en travesía, llegaron fuertes, sin ningún problema grave de salud.

Cuenta que ha sido un fin de semana bastante intenso, con el rescate de 438 personas. Dice que afortunadamente, la mayoría de esos migrantes llegaron en buen estado de salud, porque “venían fuertes. De hecho, llegaron al CATE y descansaron. Sí que había alguno que tenía la piel muy reseca y dos o tres casos aislados, pero estaban bastante bien”.

Salvamento Marítimo, en una de las intervenciones durante este fin de semana | E.P

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LLEGAN A CANARIAS DESDE "TAN LEJOS"

Francis Mendoza, señala que no es la primera vez que llegan personas desde “tan lejos. La verdad que a nosotros nos ha sorprendido desde la primera vez que escuchamos que venían desde Pakistán”.

De hecho, cuando le preguntan a los supervivientes, les cuenta que prefieren ir hacia Mauritania o Senegal, porque es mucho más seguro para ellos. “Esta ruta, es la que ahora están cogiendo todos, con el cierre de la Ruta Mediterránea. Cuando llegó también un chico de Egipto, le preguntamos y nos contestaba lo mismo: prefería salir desde Egipto y llegar a Mauritania o Senegal, para luego salir hacia Europa. Y ayer, pues, también todos nos decían, ya que para ellos era la forma más segura de llegar”, añade.

Que sea la forma más segura para ellos, significa que las personas de estas nacionalidades seguirán eligiendo la Ruta Canaria, la más mortífera del mundo, para llegar a Europa. Arriesgan su vida, ya que según ellos “es lo más seguro”

EFE EFE/ Gelmert Finol

“Siempre que escuchamos su procedencia, pensamos en todo lo que se arriesgan para venir hasta aquí. Todo mi grupo, mis compañeros decimos: ¡uy!, esto ya no es un cayuco, ni son dos cayucos, sino ya una autopista que es abierta. Por lo tanto, creemos que esto va a ir a más”, expone.

Francis Mendoza asegura que “ellos nos comentan que es mucho más fácil llegar hacia Mauritania y Senegal y embarcar desde allí, que tener que ir por Egipto, Túnez o Libia. A lo mejor se pasan seis meses o un año entre que salen del país natural de ellos hasta que consiguen llegar a su destino para iniciar la travesía por mar. Te cuentan que muchos no lo hacen ni en avión, sino en pura carretera, cruzando países caminando, etc.”.

LA MAYORÍA VIENEN SOLOS

Según los testimonios de estos migrantes, tanto los adultos, como los menores emprenden su viaje solos. "Por ejemplo, los que vienen de Mali, muchos de ellos menores, lo que te dicen es que han salido solos, huyendo de la guerra de su país. Nos relatan que se suben en un autocar o se echan a la carretera, hasta que llegan a su primer destino para embarcar”.

Lo que no saben, ni Francis, ni los voluntarios que dan la primera asistencia a estos migrantes, es si todos los que se proponen llegar a Mauritania o Senegal lo consiguen. “Tenemos que pensar que no todos los que salen llegan siquiera a la costa antes de embarcar en un cayuco. Es decir, muchos se quedan por el camino porque no son países fáciles, no están atravesando Europa, precisamente”

Concluye destacando que incluso, es lo que le ocurre a la mayoría de mujeres y niñas, que “se quedan por el camino antes de embarcar, por la dificultad de llegar, y por el género, ya que en esos países es mucho más complicado para ellas”.