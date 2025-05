Don Eloy Santiago toma posesión como obispo de la diócesis de San Cristóbal de La Laguna

Gran Canaria - Publicado el 01 may 2025, 17:09 - Actualizado 01 may 2025, 17:34

Eloy Santiago se ha convertido este jueves, 1 de mayo, en el decimotercer obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Ha sido en una toma de posesión oficiada por el nuncio apostólico, Bernardito Cleopas Auza, que se ha celebrado en la Catedral de La Laguna y que ha contado con la presencia de dos nuncios, 14 obispos y más de 250 sacerdotes, así como una amplia representación de la sociedad de Canarias.

Ha sido una jornada histórica para las islas, en la que el templo se ha llenado con más de 1.200 asistentes, aunque había igualmente centenares de personas fuera, que han acudido para dar la bienvenida a su nuevo pastor. Estos últimos han podido seguir la ceremonia en las pantallas gigantes que se instalaron a las puertas de la catedral, en previsión de la multitud que se acercaría hoy para ver al obispo.

La catedral de La Laguna estaba llena para celebrar el nombramiento de Eloy Santiago

EL NOMBRAMIENTO DE ELOY SANTIAGO, LA ÚLTIMA DECISIÓN DEL PAPA EN CANARIAS

Eloy Santiago toma las riendas de la diócesis después de quedarse vacante por la renuncia de Bernardo Álvarez, el pasado 16 de septiembre, tras 19 años en el cargo. Fue formalmente designado por el Papa Francisco el 24 de febrero de este año y en ese lapso de tiempo, ha sido el vicario de la diócesis, Antonio Pérez, quien ha tomado temporalmente las riendas de la misma.

El nuncio apostólico coloca la mitra al nuevo obispo de la diócesis nivariense

Tras la ceremonia, hemos podido escuchar por primera vez como obispo a Eloy Santiago, en un saludo a los que allí estaban en donde ha pedido "a Dios Padre le pido que me ilumine con el don de la sabiduría, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que le es grato, que conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor un corazón sabio e inteligente que me permita hacer vida lo que he prometido en esta celebración".

" data-width="500">

PRIMERAS PALABRAS A LOS FIELES A LAS PUERTAS DEL TEMPLO

El nuevo obispo con los fieles que se encontraban a las puertas del templo

En su discurso también ha pedido “un corazón sabio e inteligente para ser bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados", queriendo de esta forma recordar a las personas con menos recursos y más vulnerables, a aquellos que trabajan en condiciones precarias, los que tienen dificultades para tener una familia o también aquellas personas que no pueden tener una vivienda o que miran el porvenir con incertidumbre.

Igualmente, ha querido recordar con sus palabras a los migrantes que llegan hasta las costas de Canarias. Y por eso ha pedido a Dios un "corazón bondadoso y comprensivo", para ofrecerles a ellos "a Jesucristo, nuestra esperanza que no defrauda, y que como obispo, y en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, podamos seguir trabajando por ellos".

Pido a Dios un corazón sabio e inteligente para ser bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados" Eloy Santiago, nuevo obispo de la diócesis nivariense

LA MUERTE DEL PAPA CAMBIÓ EL PROGRAMA DE LA ORDENACIÓN

Eloy Santiago también ha recordado al Papa, recientemente fallecido, a quien le ha dado las gracias por su nombramiento, poniendo en valor las palabras de Francisco al comienzo de su pontificado, cuando aseguraba que “la Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar".

Por cierto que ha sido precisamente la muerte del Santo Padre la que ha impedido que acudieran a la ceremonia de nombramiento de Eloy Santiago algunos de los cardenales y obispos que estaba previsto se acercasen hoy a Tenerife. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Rolandas Makrickas, un cardenal lituano, que inicialmente es quien iba a llevar a cabo la ordenación, pero que no ha podido, al ser arcipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. El templo donde Francisco ha sido enterrado.

BERNARDITO CLEOPAS RECORDABA Al anterior obispo, BERNARDO ÁLVAREZ

A consecuencia de la ausencia de Makrickas, ha sido el nuncio apostólico, Bernardito Cleopas Auza, quien ha oficiado la toma de posesión, ayudado como concelebrantes por los obispos titular y auxiliar de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos y Cristóbal Déniz.

El nuncio apostólico junto con los obispos de la diócesis de Canarias

El nuncio ha recordado la figura de Bernardo Álvarez, a quien ha reconocido su servicio a la diócesis y ha expresado su alegría por poder consagrar al nuevo obispo Monseñor Santiago, a quien le ha señalado que no estará solo a partir de ahora en la misión que la Iglesia le ha confiado.

Te ayudarán muchos sacerdotes que conviven con los fieles" Bernardito Cleopas, nuncio apostólico

“Te ayudarán muchos sacerdotes que conviven con los fieles, en todos los pueblos de la diócesis, que participan en sus afanes e inquietudes”, señalaba Cleopas al tiempo que le pedía que no dejara de esforzarse “en revitalizar el seminario diocesano. Procura que la solicitud por las vocaciones sea compartida por todos los sacerdotes y los fieles laicos en la Diócesis Nivariense".

UN OBISPO MUY PREPARADO

El nuevo obispo nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de septiembre de 1973 y entró en el seminario diocesano de Canarias en 1992, donde obtuvo el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1999 en la Catedral de Canarias y tras obtener la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana, en enero de 2004 se doctoró en Teología, en la misma Universidad.

En el año 2003 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde además de los estudios propios, realizó la licenciatura en Derecho Canónico, también en la Universidad Gregoriana de Roma. En el año 2006 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y estuvo destinado en las Nunciaturas apostólicas de Colombia (2006-2009), África Meridional (2009-2013) y Gran Bretaña (2013-2014).

Tras su regreso a la diócesis de Canarias, ha sido párroco en las parroquias de Santa Brígida y Nuestra Señora del Madroñal; San Pedro de la Puntilla y San Pío X y El Salvador (2018-2019); la Santísima Trinidad en El Tablero y rector del Templo ecuménico El Salvador (2019-2022).

Desde enero de 2022 es párroco de La Ascensión del Señor, la Asunción de María y Jesús de Nazaret, en Las Palmas de Gran Canaria. También es profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) y ha sido formador del Seminario diocesano y desde 2020 es secretario general-Canciller.

En 2021 fue nombrado delegado episcopal para asuntos económicos y en la actualidad era Vicario para la Economía y el Patrimonio, miembro de la Delegación para el Clero y director de la Comisión para la Protección de menores, miembro del Cabildo catedralicio y del Colegio de consultores y miembro de los consejos Presbiteral, de Asuntos Económicos y de Pastoral diocesano.