La desesperación de Ignacio, el padre del joven grancanario secuestrado por Venezuela desde hace 24 días: "No dicen ni dónde lo tienen"

Han pasado 24 días sin recibir noticias de Miguel Moreno Dapena, un ciudadano de Gran Canaria desaparecido en Venezuela. Su familia pide a las autoridades de Caracas saber dónde y cómo está. Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, fue interceptado el 13 de junio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco y posteriormente, conducido el 15 de junio a Isla Margarita, al puerto de Guamache, donde el barco y sus nueve tripulantes quedaron en situación de custodia preventiva.

Tras unos días dónde tenían cierta libertad de movimientos, podían bajar a tierra a comprar, y comunicarse con sus familias; Miguel les dice en esos momentos que los van a llevar a declarar a fiscalía, y desde entonces no han vuelto a contactar con él. Ignacio Moreno es el padre de Miguel, el desaparecido. Nos dice que no mantiene contacto con él desde el 19 de junio: “Fue la última comunicación con él. Nos dijo que iban a interrogarle en la Fiscalía para saber qué era lo que estaban haciendo en esa zona de Guyana, porque ni siquiera estaban en Venezuela, estaban justo en la frontera de Guyana con Venezuela”.

En cifras 24Días sin saber nada de Miguel, desaparecido en Venezuela

Miguel viajaba junto a un cazatesoros de nacionalidad holandesa. Ha comentado su padre cómo trabajan: básicamente localizan una embarcación perdida o hundida, la sitúan y piden permiso a las autoridades del país competente para inspeccionarla. Esto mismo pasó frente a las costas de Venezuela: “Apareció una patrullera venezolana y les dijo que ahí no podían estar y que se lo llevaban para Isla Margarita”. Lo realmente impactante es que Venezuela no da ningún detalle sobre el paradero de Miguel: “No hay manera de sacarles nada. El embajador español y el cónsul están en línea directa con mi mujer, se llaman a diario y no hay manera de sacarle ni siquiera dónde los tiene”.

CONTACTO DIPLOMÁTICO

Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela localizó la embarcación y a los tripulantes, le llevó hasta la isla de Margarita. De inmediato, todas las embajadas emprendieron el contacto y los trámites para mediar en el asunto, incluida la embajada de España en Venezuela, para trabajar por Miguel: “Hay holandeses, hay hondureños, hay un panameño, muchas personas de todas las nacionalidades. No se sabe de ninguna de ellas desde hace estos 24 días tampoco. Todos están trabajando para averiguar dónde los tienen y de qué les acusan. Al capitán, incluso, le dio tiempo de hasta contratar abogados venezolanos para que averiguaran si, legalmente, si podían hacer eso”.