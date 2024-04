Descartan que el precio de la papa en Canarias tenga que subir por la baja producción

La alarma ha saltado en el campo de Canarias ante los efectos de la climatología que estamos viviendo en este 2024 y que podría suponer una fuerte reducción de la producción de papas. El crecimiento del tubérculo no solamente se ve afectado por la escasez de agua que padecemos, sino también por el intenso calor y la calima que han estado presentes durante buena parte de este año.

En los micrófonos de Herrera en Canarias, la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, ha explicado que este año tendremos muy pocas papas del país. Ha recordado que el año pasado las altas temperaturas se registraron a finales de marzo, pero en este, han comenzado en enero. El calor en el primer mes del año, se llevó por delante la cosecha más temprana, y el episodio de intenso calor y la calima que acabamos de atravesar, han mermado la cosecha tardía del norte de Tenerife.

Ahora la calima se ha ido, pero las temperaturas dejan todavía valores por encima de los 30 grados en Canarias. Esta situación dificulta regar, porque en estas condiciones, el agua contribuye a estropear la cosecha. Ante el panorama, salta automáticamente el temor de que comprar papas pueda salirnos más caro. Una posibilidad que ha descartado el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del ejecutivo regional.

Evitar la subida del precio

Narvay Quintero asegura que no tiene que haber una subida del precio de la papa, porque vaya a haber una merma de la producción. Y en Herrera en COPE Canarias ha explicado distintas medidas que se pueden llevar a cabo para evitarlo. Una es una línea de subvenciones para el sector de secano, que se acordó con el sector en la mesa de la sequía hace un mes. Una ayuda que podría verse complementada con fondos procedentes de los cabildos. Pero también es posible controlar el precio de la papa, importando tubérculo del exterior.

El consejero también insiste en pedir responsabilidad a la cadena de la papa, haciendo un llamamiento para que no se dispare el precio, al mismo tiempo que pedía a los consumidores que no permitan una subida, porque “un kilo de papas a 5 euros no es real y tampoco se puede permitir a 60 céntimos, porque arruinamos al productor”.